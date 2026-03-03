Arabia Saudí condena el "flagrante ataque iraní" contra la Embajada de EEUU en Riad

En una declaración oficial, el Ministerio de Exteriores saudí enfatizó que "este acto cobarde e injustificado viola todas las normas y leyes internacionales", citando las Convenciones de Ginebra, las cuales otorgan inmunidad tanto a las instalaciones diplomáticas como a su personal, incluso en contextos de enfrentamientos armados. Basándose en este argumento, el gobierno saudí anticipó que "cuenta con total derecho a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su seguridad, integridad territorial, a sus ciudadanos y residentes, e intereses vitales, incluida la opción de responder a la agresión". Así lo comunicó el ministerio luego de que dos vehículos aéreos no tripulados impactaran contra la Embajada de Estados Unidos en Riad, sin que se haya confirmado oficialmente el alcance de los daños materiales ni si existieron víctimas mortales. Según reportó la agencia Europa Press, las autoridades saudíes calificaron la acción como un "flagrante ataque iraní".

El comunicado saudí también puso de relieve que "la repetición de este flagrante comportamiento iraní, a pesar de que las autoridades saben que el Reino ha afirmado que no permitirá el uso de su espacio aéreo y su territorio para atacar Irán, empujará a la región a una mayor escalada”. De esta manera, Arabia Saudí expresó su preocupación frente al incremento de tensiones en Oriente Próximo y reafirmó su postura de impedir que su territorio o espacio aéreo sean utilizados para operaciones militares en conflictos regionales.

Tras conocerse el ataque, la Embajada estadounidense decretó el confinamiento de sus nacionales en Riad, Yedá y Dahran, como medida preventiva ante posibles nuevos ataques o incidentes, informó Europa Press. Más temprano, fuentes saudíes habían señalado que los daños sobre la sede diplomática eran “menores”, sin que existiera información oficial sobre heridos o fallecidos entre el personal estadounidense o los ciudadanos locales.

En el mismo contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró públicamente que "pronto se sabrá" la respuesta estadounidense a la agresión sufrida en la capital saudí, según consignó Europa Press. Washington evalúa diversas opciones de represalia, mientras monitorea la situación en la región, marcada ya por múltiples episodios recientes de violencia ligados al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

La oleada de violencia en Oriente Próximo ha cobrado un alto costo. Según el reporte de Europa Press, la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel ha causado cerca de 800 víctimas mortales en Irán. La Media Luna Roja confirmó estos números y especificó que entre los fallecidos se encuentran altos funcionarios del régimen iraní, incluyendo al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como a varios ministros y altos mandos militares. Las fuerzas iraníes respondieron posteriormente lanzando misiles y drones contra objetivos en Israel y bases estadounidenses en países vecinos.

Europa Press detalló que Riad reiteró su rechazo a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad de su territorio y la seguridad de sus habitantes, subrayando que la protección de la soberanía nacional constituye una prioridad para el reino. Además, el Gobierno saudí advirtió sobre el peligro de una escalada mayor que pueda derivar en consecuencias impredecibles para toda la región.

Analistas citados por Europa Press afirman que el episodio incrementa la presión internacional sobre Irán, al tiempo que coloca a Arabia Saudí en una posición delicada frente a sus alianzas estratégicas y sus intereses de mantener el equilibrio regional. En este panorama, persisten preocupaciones sobre la seguridad de las misiones diplomáticas en zonas afectadas por el conflicto y la capacidad de los actores estatales para contener una escalada que ponga en peligro la estabilidad y el desarrollo en Oriente Próximo.