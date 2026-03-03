Abascal carga contra Sánchez por "enfrentar" España a EEUU, "principal socio comercial" fuera de la UE

Durante un acto electoral en Ponferrada, Santiago Abascal calificó de "auténtico traidor" a Pedro Sánchez y lo acusó de perjudicar los intereses comerciales de España tras las recientes declaraciones de Donald Trump, quien amenazó con interrumpir todo tipo de comercio con el país. En el mitin, donde acompañó al candidato de Vox en las elecciones de Castilla y León, Carlos Pollán, el líder del partido enfatizó que la postura adoptada por el Gobierno español frente a la petición estadounidense para utilizar las bases militares de Rota y Morón ha provocado tensiones diplomáticas. Según informó el medio, Trump se refirió a España como un "aliado terrible" y justificó las advertencias económicas debido a la negativa de participar en una operación militar contra Irán.

De acuerdo con la información publicada, Abascal destacó la importancia de Estados Unidos como "principal socio comercial" fuera del ámbito de la Unión Europea e insistió en que las acciones del Ejecutivo impactan de forma directa en la economía nacional, especialmente a comerciantes, exportadores y la clase trabajadora. El líder de Vox declaró: "Hoy ha dicho el presidente de los Estados Unidos que España se ha portado muy mal y que ellos tenían derecho a utilizar esas bases, pero que no les hacían falta y que tampoco les hace falta el comercio con España y que van a cortar todo el comercio con ella", recogió el medio. Abascal argumentó que Pedro Sánchez ha causado, a su juicio, un aislamiento internacional sin precedentes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su molestia con el Gobierno español al afirmar que "vamos a cortar todo el comercio" y que no desea mantener "nada con España", según consignó el medio en las declaraciones ofrecidas por el mandatario en una comparecencia pública. Trump sostuvo que la posición española constituye una actitud "poco amistosa" y criticó con dureza la negativa a facilitar el uso de las instalaciones militares para la citada operación.

Santiago Abascal sostuvo también que el Ejecutivo que lidera Sánchez ha sido el único en toda Europa en oponerse a brindar apoyo material en el contexto de la ofensiva contra el régimen iraní. Según reportó el medio, Abascal argumentó que España ha dificultado "una operación contra unos ayatolás tiránicos que estaban masacrando a su propio pueblo y que habían matado a 50.000 manifestantes". Para el líder de Vox, esta actitud del Gobierno español representa un caso aislado entre los países europeos.

En respuesta a las amenazas expresadas desde Estados Unidos, el Gobierno español manifestó que, en caso de una suspensión comercial, la administración americana debería respetar los acuerdos alcanzados con la Unión Europea y la autonomía de las empresas privadas. El medio detalló que la posición oficial se centra en la defensa de los vínculos pactados y el cumplimiento de tratados internacionales vigentes.

A lo largo de su discurso, Abascal insistió en que la gestión de Sánchez ha supuesto daños directos tanto a la imagen exterior de España como a la situación económica de grupos sociales estratégicos. Según publicó el medio, el líder de Vox responsabilizó al actual Ejecutivo de tensar las relaciones con uno de los socios económicos más significativos fuera del bloque comunitario europeo, lo que, según interpretó, podría traer consecuencias negativas para diversos sectores productivos.

Entre las manifestaciones del candidato, se subrayó también que la negativa a utilizar las bases de Rota y Morón fue interpretada por la administración estadounidense como una señal de desconfianza y desinterés por parte de España hacia los compromisos en materia de política internacional. Según consignó el medio, Trump había reiterado que "no les hacían falta" los recursos proporcionados por España, aunque sí criticó abiertamente el resultado de la decisión.

El medio especificó que la situación ha provocado un clima de incertidumbre entre importadores y exportadores españoles que mantienen vínculos comerciales con empresas estadounidenses. Las palabras de Trump y la reacción de Abascal se sumaron a un debate amplio en la esfera pública sobre la conveniencia de la política exterior española y la gestión de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, teniendo presente el alcance de las amenazas formuladas desde la Casa Blanca.

Las posiciones contrapuestas expresadas durante el mitin reflejan la intensificación de la confrontación política interna, con la política exterior como uno de los principales focos de discusión. Según publicó el medio, Abascal concluyó reiterando sus críticas a la gestión de Sánchez, sosteniendo que sus decisiones políticas han desencadenado una "crisis diplomática" con Washington que aún no muestra señales de resolverse.