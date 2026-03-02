Zapatero respalda la posición del Gobierno ante la guerra de Irán y hace un llamamiento al "diálogo" y a la "prudencia"

Tras finalizar su intervención ante la comisión de investigación en el Senado sobre el conocido como ‘caso Koldo’, José Luis Rodríguez Zapatero resaltó que la postura mostrada por el Ejecutivo español en relación al reciente enfrentamiento en Oriente Próximo responde a un planteamiento que prioriza la contención y el entendimiento. Según publicó el medio de comunicación, Zapatero expresó su respaldo a la respuesta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado tras el ataque llevado a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta militar de Teherán, valorando positivamente la apuesta de España por la “prudencia” y el “diálogo” en un escenario de alta tensión internacional.

De acuerdo con el medio, el expresidente afirmó: “Yo creo que la respuesta que está teniendo España es razonable. Prudencia, llamada al diálogo”, subrayando así la importancia de mantener una línea diplomática ante la escalada bélica en la región. Esta declaración se encuadra después de que el propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, instara a la comunidad internacional, y en particular a las potencias directamente implicadas, a poner fin cuanto antes al ciclo de violencia surgido tras los últimos ataques en Oriente Próximo. Sánchez emitió un mensaje en la red social X, en el cual insistió en la necesidad de regresar al marco diplomático y al diálogo, advirtiendo que “la violencia solo genera más violencia”.

Según consignó el medio, Rodríguez Zapatero insistió en que España debe sostener una política exterior que defienda activamente el diálogo como herramienta principal para abordar el conflicto entre las naciones involucradas. El exjefe del Ejecutivo socialista consideró que una postura prudente y constructiva representa la mejor vía para evitar una mayor escalada militar en una zona marcada por repetidas crisis. El medio recordó que el contexto internacional se caracterizó en días recientes por un aumento en la tensión bélica en Oriente Próximo, tras los ataques coordinados por Estados Unidos e Israel y la posterior reacción de Irán. Esta situación generó preocupación en diversas capitales europeas y llevó a varios líderes a pronunciarse sobre la urgencia de adoptar enfoques diplomáticos para frenar una eventual extensión del conflicto.

El presidente Sánchez, según publicó el medio, reiteró en sus comunicaciones públicas el rechazo a la escalada de hostilidades y abogó por “detener de inmediato la espiral" de violencia, un mensaje que Rodríguez Zapatero respaldó, reforzando la llamada a soluciones pacíficas. El medio detalló además que tanto el Gobierno como figuras políticas relevantes en España continúan subrayando que la prudencia y el diálogo internacional deben prevalecer, y que los esfuerzos diplomáticos son indispensables para evitar consecuencias mayores en la región.

De acuerdo con la información difundida, los posicionamientos de Zapatero y Sánchez reflejan una coincidencia en torno a la estrategia seguida por la política exterior española, que busca fortalecer iniciativas multilaterales y el uso de la diplomacia como principal vía para la resolución de crisis. Según reportó el medio, este planteamiento recibió también apoyo entre diferentes sectores políticos y sociales, que expresaron inquietudes sobre el efecto potencial que podrían tener nuevos episodios de violencia en Oriente Próximo tanto en el equilibrio internacional como en la estabilidad de otras regiones.

En este sentido, las declaraciones de Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, reproducidas por la prensa, muestran la intención de España de reforzar su papel como actor que fomente el entendimiento y la moderación en uno de los escenarios internacionales más delicados. Ambos líderes, según lo señalado en el medio, subrayaron que solo a través de canales diplomáticos y un compromiso firme con la prevención de nuevas hostilidades será posible evitar una intensificación de la crisis derivada de los últimos acontecimientos en la zona.