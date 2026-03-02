Agencias

Trump anuncia que la "gran ola" de ataques contra Irán "está a punto de llegar": "Los estamos destrozando"

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la "gran ola" de ataques contra Irán aún "está por llegar", apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei.

"Los estamos destrozando", ha celebrado el presidente de Estados Unidos en una entrevista con la cadena de televisión CNN, en la que se ha congratulado de poder contar con "el mejor Ejército del mundo" y poder utilizarlo. "Es muy poderoso", ha dicho.

Trump ha pedido a la población iraní que se quede en sus casas porque "no va a ser seguro estar fuera". "Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar", ha advertido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El desfile inaugural de la Semana de la Moda de Madrid será en la plaza de España el 12 de marzo

Una programación de más de 70 firmas, actividades culturales y desfiles en enclaves emblemáticos, junto a la presentación de reconocidos diseñadores nacionales e internacionales, protagonizarán la cita de referencia para el sector textil en la capital

El desfile inaugural de la

Ángela Molina protagoniza la campaña de Igualdad contra la "romantización" de roles de género, otra "forma de violencia"

El Ministerio de Igualdad lanza una acción por el Día Internacional de la Mujer que denuncia discursos sutiles y normas sociales que perpetúan la discriminación, buscando generar conciencia sobre los desafíos actuales enfrentados por mujeres de todas las generaciones

Ángela Molina protagoniza la campaña

Estudiar el gen TP53 antes de cada línea de tratamiento continúa siendo la recomendación en leucemia linfocítica crónica

Expertos reunidos en Córdoba subrayan que la evaluación sistemática de alteraciones genéticas, particularmente en TP53, resulta crucial para personalizar estrategias médicas en leucemia linfocítica crónica y maximizar la supervivencia, ante la aparición constante de terapias innovadoras y retos clínicos

Estudiar el gen TP53 antes

Las agencias de viajes refuerzan la asistencia a viajeros ante el cierre de rutas en Oriente Medio

CEAV informa que empresas turísticas están atentas a la evolución de los hechos en Oriente Medio, recomiendan tranquilidad para retornos pendientes y destacan que ofrecen soluciones a cada caso, además de orientación legal y apoyo ante posibles cambios

Las agencias de viajes refuerzan

PSdeG insta a Rueda dejar el "teatrillo" en Bruselas y liderar desde Galicia la apertura de mercados que supone Mercosur

La viceportavoz socialista urge a Alfonso Rueda a asumir un papel decisivo en el impulso al comercio en la comunidad tras la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur, subrayando beneficios, garantías regulatorias y medidas de protección para productores gallegos

PSdeG insta a Rueda dejar