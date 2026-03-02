Trump anuncia que la "gran ola" de ataques contra Irán "está a punto de llegar": "Los estamos destrozando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la "gran ola" de ataques contra Irán aún "está por llegar", apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei.

"Los estamos destrozando", ha celebrado el presidente de Estados Unidos en una entrevista con la cadena de televisión CNN, en la que se ha congratulado de poder contar con "el mejor Ejército del mundo" y poder utilizarlo. "Es muy poderoso", ha dicho.

Trump ha pedido a la población iraní que se quede en sus casas porque "no va a ser seguro estar fuera". "Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar", ha advertido.