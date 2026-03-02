Rutte ve "crucial" la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán y destaca un "amplio apoyo" de líderes europeos

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, reveló que tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, observó un respaldo extendido de los líderes europeos al accionar del presidente estadounidense, Donald Trump, frente a Teherán. En una entrevista emitida por Fox News y referida por varios medios internacionales, Rutte insistió en que la operación militar conjunta, encabezada por Estados Unidos e Israel desde el sábado, ha conseguido no solo eliminar a Jamenei sino también debilitar de manera significativa tanto la infraestructura nuclear como el programa de misiles balísticos de Irán. Este escenario, según el jefe de la Alianza Atlántica, ha fortalecido la percepción de unidad entre los principales países de Europa frente a desafíos globales.

El medio consignó que Rutte describió la ofensiva como “crucial” y que tras dialogar con líderes europeos durante el fin de semana percibió “un amplio apoyo a lo que está haciendo el presidente” Trump en Medio Oriente. Rutte afirmó que los países europeos han decidido “dar un paso al frente” incrementando su implicación en materia de seguridad. Según publicó la cadena estadounidense, el secretario general de la OTAN elogió la iniciativa del mandatario norteamericano y lo calificó como “líder del mundo libre” por su papel en las acciones recientes frente a Irán.

En el diálogo con Fox News, Rutte detalló que, como resultado de las conversaciones que sostuvo con los principales dirigentes del continente tras los acontecimientos en Irán, constató un compromiso por parte de Europa para hacer frente a las amenazas globales desde una perspectiva común. Puntualizó que, en su visión, la ofensiva impulsada por Estados Unidos e Israel marca un punto de inflexión en la estrategia de contención y disuasión del programa balístico y nuclear iraní.

Asimismo, el secretario general de la Alianza Atlántica informó que mantuvo un intercambio con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Según reportó la propia oficina de Rutte en redes sociales, ambos mandatarios coincidieron en la relevancia de que la OTAN adopte un enfoque integral para atender las amenazas a nivel mundial y reconocieron la urgencia de la organización de estar “preparados” tanto para disuadir como para responder a cualquier riesgo, “venga de donde venga”.

La cadena Fox News agregó que, en ese marco, el ex primer ministro de Países Bajos expuso la postura de la OTAN ante la coyuntura en Oriente Próximo, destacando la necesidad de una acción coordinada tanto en términos de defensa como de adaptación de las capacidades militares de los miembros de la Alianza. Rutte también subrayó que la reciente cooperación entre Europa y Estados Unidos representa una respuesta conjunta ante tensiones regionales y constituye un mensaje dirigido a cualquier actor que pudiera interpretar la situación como un momento de debilidad del bloque atlántico.

En la entrevista, Rutte puntualizó que la muerte de Jamenei supone un cambio fundamental en la dinámica interna de Irán y en sus capacidades estratégicas. Mencionó que “eliminar” al líder supremo y neutralizar recursos clave del programa nuclear constituye un mensaje claro sobre la determinación de Occidente para evitar un desequilibrio en la región.

De acuerdo con Fox News, el secretario general de la OTAN subrayó que el respaldo de los principales gobiernos europeos refuerza el mensaje de unidad y de disposición para actuar de forma coordinada frente a cualquier desafío que se presente, dentro o fuera de la región de Oriente Próximo. Añadió que los líderes europeos han trasladado formalmente su apoyo a la actual estrategia de Washington, sumándose a las iniciativas de seguridad que la organización considera vitales para preservar la estabilidad.

El medio reportó también que Rutte y Erdogan acordaron explorar la modernización de las posturas defensivas de la OTAN, adaptando los instrumentos de la organización a los nuevos riesgos derivados de la situación en Irán y de otras posibles amenazas globales. Según la cadena estadounidense, ambos dirigentes insistieron en el papel de una doctrina de “360 grados” para fortalecer la seguridad colectiva.

Por último, el jefe de la OTAN enfatizó que la reacción coordinada de los países miembros ante la crisis con Irán reafirma el compromiso de la Alianza de no ceder ante presiones externas y de preservar su integridad estratégica, según consignó Fox News.