Puente tilda la respuesta de la UE con Irán de "tibia" y de "sumisión a Trump": "Es muy mala para Europa"

Durante su intervención en 'Los desayunos del Ateneo', el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puso de manifiesto su preocupación por el aumento del precio del petróleo en un 10% y las posibles consecuencias humanas que puede acarrear la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Según informó Europa Press, Puente centró sus críticas en la reacción de la Unión Europea ante esta operación y advirtió sobre las repercusiones negativas que esta escalada podría tener en el continente europeo.

El medio Europa Press detalló que Óscar Puente calificó de "tibia" la postura adoptada por la Unión Europea tras la intervención militar. Además, describió esta actitud como parte de una "dinámica de sumisión" hacia el expresidente estadounidense Donald Trump y la actual administración estadounidense, afirmando que esta línea de acción "es muy mala para Europa". El ministro expresó su "enorme preocupación" sobre la naturaleza y los fines de la operación norteamericana, indicando que desconoce su propósito y planteando dudas sobre si el objetivo real es un cambio de régimen en Irán y, en ese caso, la idoneidad de los métodos empleados.

Puente también manifestó escepticismo acerca del discurso estadounidense que alude a un "arsenal nuclear potencial" en Irán, recordando que, según su conocimiento, hace algunos meses dicho arsenal "estaba completamente destruido". El ministro afirmó: "No encuentro razones lógicas que me convenzan de lo que en este momento está haciendo Estados Unidos", y explicó que considera problemático que Donald Trump haya lanzado el ataque sin buscar el aval del Congreso estadounidense, "directamente ataca a un tercer país sin ningún apoyo de la comunidad internacional ni respeto por la legalidad internacional ni razones lógicas que lo amparen", según reportó Europa Press.

Al referirse al papel de la Unión Europea tras estos acontecimientos, Puente insistió en su desacuerdo con la posición comunitaria y la consideró insuficiente ante la gravedad del conflicto. Reprochó que Europa responda con posturas "tibias" y sujetas a los dictados de la administración estadounidense, lo que, en su opinión, perjudica a Europa y puede limitar la capacidad de interacción internacional del continente.

Tal como consignó Europa Press, Óscar Puente consideró que la operación militar en curso "no nos va a llevar a buen lugar", anticipando más consecuencias negativas como el encarecimiento energético y afectaciones para la población civil en la región. El ministro instó a quienes respaldan la intervención de Estados Unidos e Israel a explicar de manera "muy convincente cuáles son las razones" que la justifican y si no existían "otras fórmulas más razonables" para alcanzar los mismos objetivos, de acuerdo a lo publicado por Europa Press.

Ante la pregunta sobre el posible impacto de la postura española en el contexto del conflicto, Puente defendió que el Gobierno español debe actuar en sintonía con la razón, situándose "con la multilateralidad, no con la unilateralidad". Recalcó: "España debe estar con la legalidad internacional, no con la ley del más fuerte", subrayando la importancia de mantener una política exterior anclada en el respeto a la legalidad y a las normas internacionales.

A lo largo de su intervención, según publicó Europa Press, el ministro reiteró la necesidad de una reflexión profunda en torno a los objetivos y consecuencias de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, así como de la respuesta europea. Indicó que la falta de una explicación clara de los fines perseguidos y de alternativas razonables puede tener un coste elevado para Europa, tanto en materia de seguridad energética como en la estabilidad política y social. Las declaraciones de Puente remarcan la preocupación existente dentro del Gobierno español respecto al rumbo adoptado por la comunidad internacional, y sugiere la búsqueda de vías alternativas que eviten la escalada del conflicto y prioricen el diálogo y la legalidad.