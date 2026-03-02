Ministros de Sumar condenan ataques a Irán, alertan del "mundo en llamas" y piden respeto al derecho internacional

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, señaló que el “estado genocida de Israel” representa uno de los peligros más significativos para Oriente Próximo y para el mundo. De acuerdo con el medio Europa Press, Rego insistió en la necesidad de “llamar a la desescalada y a la exigencia del cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos, y desde luego, no a la ley del más fuerte”, evaluando la gravedad de la situación y subrayando la posición que debe adoptar España en el escenario actual.

Según informó Europa Press, los representantes de Sumar en el Gobierno español —Mónica García (Sanidad), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia)— expresaron este lunes una firme condena a los recientes ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán. Los ministros alertaron que se está configurando un “mundo en llamas” en el que, según sus declaraciones, “se está poniendo en juego la paz y el orden mundial”. Frente a esto, reclamaron la reducción de las tensiones, la defensa de la diplomacia y el cumplimiento de las normas internacionales, además del respeto a los derechos humanos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, puntualizó que la coyuntura internacional actual resulta “altamente preocupante” tras la ofensiva militar, condenando “explícitamente” los ataques y apuntando que estos “ponen en juego el orden y la paz mundial”. Añadió que espera que el Gobierno español “esté a la altura de las circunstancias” en este conflicto. La ministra fue consultada en los pasillos del Congreso antes de su participación en una jornada sobre la publicidad de alimentos no saludables en la infancia y adolescencia. En ese contexto, reiteró el llamado a la “desescalada” e insistió en que las iniciativas unilaterales “no benefician en nada a la paz mundial” y no aportan soluciones para alcanzar la paz.

Respecto al apoyo manifestado por Francia, Reino Unido y Alemania a la intervención de Estados Unidos contra Irán, García destacó que el Gobierno español sostiene la condena a los ataques, manteniendo la perspectiva de que en Irán predomina una dictadura teocrática. Sin embargo, subrayó que “eso no significa que a través de iniciativas unilaterales se rompa esta paz mundial”. La ministra comentó que España “llama a la desescalada” y a la moderación, señalando además la preocupación ante el “riesgo para las leyes internacionales, la justicia internacional y los consensos internacionales” que han regido a la comunidad global durante décadas. Agregó que confía en la actuación responsable del Ejecutivo español en este escenario, según publicó Europa Press.

Por su parte, Pablo Bustinduy, a cargo de Derechos Sociales, intervino en la misma jornada y alertó sobre las consecuencias del “vaciado del orden multilateral y el ultraje constante del derecho internacional”. Bustinduy afirmó que la situación actual caracteriza a un “mundo en llamas”, donde cada agresión genera una respuesta similar y donde cada injusticia genera nuevas masacres. El ministro reflexionó que en ocasiones resulta difícil evitar asumir esta realidad como una “nueva normalidad”, en la que el mundo responde a la imagen “de la élite que se está apoderando de él”, en ausencia de normas y principios, lo que termina afectando siempre a “las mismas millones de vidas destrozadas y a sociedades que ven amenazado su futuro”.

Bustinduy destacó, según consignó Europa Press, que debates como la garantía del derecho a la alimentación en España tienen también una dimensión política frente a la evolución del contexto internacional, marcado por “aventuras imperiales”. Expresó que en España se busca “ser una excepción a esa deriva” y avanzar en la defensa de los derechos fundamentales, especialmente los de la infancia y la juventud, considerándolo una cuestión central de salud pública y de principios democráticos.

En relación con el papel de la Unión Europea, Sira Rego mencionó que la atención principal para España debe centrarse en “cómo se sitúe” ante la guerra, manifestando de nuevo una condena “absoluta” a los ataques recientes. Durante la presentación del “Buzón de las personas becarias”, Rego declaró que Israel, con el respaldo de Estados Unidos, ha bombardeado “varios países de la zona sistemáticamente”, vinculando sus acciones al sufrimiento de la población palestina y a lo que calificó como un genocidio que persiste en la actualidad. Añadió que existen prisioneros palestinos en cárceles israelíes donde están siendo torturados, según reportó Europa Press.

Rego subrayó que la diplomacia representa la vía principal para responder a “una agresión que tiene consecuencias impredecibles”, defendiendo la sensatez en la postura internacional para promover la exigencia del respeto al derecho internacional. En su valoración, “lo que toca en este momento es llamar a la desescalada”, reiterando la dimensión global de la crisis y la necesidad de actuar conforme a los marcos legales y humanitarios existentes.

A lo largo de sus intervenciones, los ministros de Sumar han enfocado sus llamamientos en la defensa del sistema internacional de normas y el rechazo a la escalada militar unilateral. Este posicionamiento diferencia al Gobierno español de los países europeos que han manifestado apoyo a la intervención de Estados Unidos, según las declaraciones recogidas por Europa Press. Los representantes del espacio Sumar han subrayado la importancia de priorizar el diálogo y la búsqueda de soluciones diplomáticas, recordando que la prolongación de la violencia provoca efectos devastadores para millones de personas y amenaza los principios fundamentales que sustentan el orden internacional.