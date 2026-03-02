Más de un 88% de hombres y de un 85% de mujeres tienen una confianza alta en su profesional de Atención Primaria

El comportamiento de la confianza en los profesionales de Atención Primaria varía de acuerdo a la edad, mostrando un ascenso entre los mayores de 75 años, particularmente entre los hombres, donde alcanza el 90,5 %. Según informó el Ministerio de Sanidad a través de los resultados nacionales de la encuesta internacional 'PaRIS', este nivel alto de confianza se mantiene homogéneo en todo el Sistema Nacional de Salud. El informe fue elaborado con información referida por pacientes de 45 años en adelante, quienes analizaron su experiencia en el primer nivel asistencial.

De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Sanidad, el 88,1 % de los hombres y el 85,2 % de las mujeres en España expresaron una confianza elevada hacia sus profesionales sanitarios de Atención Primaria. Este informe deriva de la primera edición de la encuesta internacional 'PaRIS', que mide tanto resultados en salud como la experiencia de los pacientes en este nivel de atención. La recogida de datos hace hincapié en la percepción subjetiva de los usuarios respecto a la relación con el personal sanitario y la confianza derivada de estos encuentros asistenciales.

Respecto a las diferencias regionales, el medio detalló que La Rioja alcanza los porcentajes más elevados tanto en hombres, con un 93,9 %, como en mujeres, con un 91,5 %. En el extremo opuesto, la ciudad autónoma de Ceuta presenta los valores más bajos en ambos sexos, con un 80,8 % en hombres y un 73,9 % en mujeres. El análisis nacional muestra que el nivel de confianza no presenta grandes divergencias entre comunidades autónomas, aunque sí se detectan particularidades locales.

El informe también incluye datos segmentados por edad. En el grupo entre 45 y 54 años, la confianza desciende hasta el 85,7 % en hombres y un 82,8 % en mujeres. En personas de edad más avanzada, especialmente los varones, la confianza experimenta un incremento, situándose en el 90,5 % entre los mayores de 75 años, mientras que en ese mismo grupo, la cifra en mujeres retrocede ligeramente al 86,6 %. Estas diferencias reflejan tendencias relacionadas tanto con la percepción de los usuarios como con su relación continua con el sistema de salud a lo largo de la vida.

Según consignó el Ministerio de Sanidad, la presencia de enfermedades crónicas no produce alteraciones significativas en el nivel de confianza declarado. Entre los hombres, los que conviven con una sola patología alcanzan el valor más elevado, con un 88,5 %. En el caso de las mujeres, este grupo máximo corresponde a quienes tienen dos enfermedades crónicas, donde la confianza llega al 86,4 %. Estos datos sugieren una estabilidad en la valoración positiva de los profesionales sanitarios, independientemente de la carga de enfermedad.

La variable de tamaño municipal también arroja tendencias particulares. Los hombres que residen en municipios con menos de 10.000 habitantes reportan una confianza más alta, con un 89,8 %, mientras que en el caso de las mujeres la cifra es del 86,7 %. En las capitales de provincia, estos datos mantienen valores elevados, aunque pueden mostrar variaciones mínimas derivadas del contexto local y la relación entre usuarios y personal sanitario.

En cuanto al nivel de renta, el informe publica que existe un gradiente positivo en mujeres, donde a mayores ingresos corresponde un mayor grado de confianza en la Atención Primaria. Entre quienes perciben más de 2.722 euros, este índice asciende al 88,6 %. Esta relación no aparece en el grupo masculino, donde el nivel de confianza permanece estable con independencia de los ingresos declarados.

El resumen de estos resultados nacionales del estudio ‘PaRIS’ indica que la percepción sobre la Atención Primaria en España es ampliamente favorable, con diferencias asociadas a aspectos como la edad, el género, la localización geográfica y el nivel de ingresos. La información recabada reflejó que la confianza muestra un comportamiento estable entre los diversos grupos analizados, sin encontrar alteraciones significativas relacionadas con la presencia de enfermedades crónicas ni con la magnitud del municipio. De este modo, el Ministerio de Sanidad destaca la utilidad de estos datos para conocer los puntos fuertes del sistema y abordar posibles desafíos en función de las características demográficas, económicas o geográficas de la población usuaria.