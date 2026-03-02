Israel cuestiona la posición de España con respecto a Irán: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, se reunió este lunes con el embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, para comunicar la condena del Gobierno a los ataques que Irán ejecutó recientemente contra varios países de Oriente Próximo y Chipre, en represalia por una operación previa de Estados Unidos e Israel. Según informó Europa Press, Albares describió estos hechos como “ataques indiscriminados e injustificados” y reafirmó la postura española de que tales acciones suponen violaciones graves del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, además de atentar contra la soberanía e integridad de los estados afectados, especialmente aquellos pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo.

En este contexto, el jefe de la diplomacia israelí, Gideon Sa'ar, criticó al Ejecutivo español por su negativa a autorizar el uso de las bases militares de Morón, en Sevilla, y Rota, en Cádiz, bajo soberanía de España, para apoyar a fuerzas estadounidenses en una eventual ofensiva contra Irán. Tal como consignó Europa Press, Sa'ar cuestionó si esta decisión sitúa a España "en el 'lado correcto' de la historia", aludiendo a un mensaje publicado en la red social X en el que citó una comunicación de la Embajada de Irán en España. La publicación iraní manifestó su respeto por la decisión adoptada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez y la calificó como “en consonancia con el Derecho Internacional”.

El medio Europa Press detalló que Gideon Sa'ar puso el foco en los agradecimientos que otras partes han dirigido al Ejecutivo español, como Hamás y los hutíes, señalando en el mismo mensaje: “Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el ‘lado correcto’ de la historia?”. La publicación formó parte de una respuesta directa a España, subrayando la tensión diplomática derivada de las diferentes posiciones ante la crisis en Oriente Próximo.

En paralelo, tanto el ministro Albares como la ministra de Defensa, Margarita Robles, negaron que Estados Unidos esté utilizando actualmente las bases militares en suelo español para operaciones en la región vinculadas al conflicto con Irán. Según publicó Europa Press, ambos ministros aseguraron que las instalaciones no sirven ni servirán para propósitos fuera del marco establecido por el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos y que toda actuación debe ajustarse a lo previsto por la Carta de Naciones Unidas. Albares declaró, en una entrevista con Telecinco citada por Europa Press: “No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó al cese inmediato de la escalada de hostilidades en Oriente Próximo tras los ataques lanzados tanto por el régimen iraní como por Hezbolá, la organización libanesa, y por el propio ejército israelí en territorio de Líbano, según reportó Europa Press. Sánchez insistió en la urgencia de detener la sucesión de enfrentamientos desencadenados por las acciones previas de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Embajada de Irán en España, por su parte, destacó la afinidad de la decisión española con el derecho internacional y expresó su respeto en redes sociales, según recogió Europa Press. El debate diplomático se intensificó posteriormente con la reacción israelí al respaldo público de Irán a la política del Gobierno español, lo cual se sumó a las recientes fricciones en torno a la utilización de instalaciones militares conjuntas y el cumplimiento de tratados internacionales.

Europa Press indicó que la reacción oficial de España se centró tanto en condenar los ataques realizados por Irán como en recalcar el respeto a los compromisos multilaterales, subrayando que cualquier uso de las bases militares en Rota y Morón está sujeto a acuerdos previos y a la legislación internacional vigente. Estas declaraciones reflejaron el intento del Ejecutivo de Pedro Sánchez de equilibrar la presión de aliados internacionales con el mantenimiento de sus principios en materia de derecho internacional y política exterior.

El panorama diplomático mostrado por Europa Press refleja un incremento de tensiones regionales en Oriente Próximo y una presión creciente sobre los países europeos para definir sus roles en la gestión de la crisis y en la utilización de recursos militares en el continente. Las posturas públicas de los diferentes actores, sumadas a los movimientos diplomáticos como la convocatoria del embajador iraní, evidencian la complejidad del equilibrio entre compromisos bilaterales, presiones aliadas y adhesión a las normas del derecho internacional en la actual coyuntura internacional.