Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con EEUU

El Ejército de Israel ha cifrado este lunes en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio el sábado de una ofensiva conjunta con Estados Unidos, unos ataques lanzados en pleno proceso de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.

Así, ha afirmado que sus fuerzas "han atacado hasta ahora más de 600 infraestructuras terroristas del régimen iraní, usando aproximadamente 2.500 municiones", antes de explicar que entra ellas hay "más de 20 objetivos de la cúpula de seguridad, más de 150 misiles balísticos y más de 200 sistemas de defensa iraní".

"Aviones de la Fuerza Aérea han atacado a un escuadrón de soldados del sistema de defensa del régimen terrorista iraní cuando intentaban activar sistemas de defensa contra nuestras fuerzas", ha agregado, antes de subrayar que "seguirá atacando los intentos para activar los lanzamisiles".

Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel', el Ejército de Israel espera que la ofensiva dure más de una semana, si bien por ahora no se han presentado cálculos sobre lo que podría extenderse esta campaña de bombardeos junto a Estados Unidos.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo lunes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

