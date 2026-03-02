Irán denuncia que el asesinato de Jamenei es "un cobarde acto terrorista" que "abre una peligrosa caja de Pandora"

Las repercusiones del asesinato de Alí Jamenei podrían repercutir a nivel global por décadas, con el riesgo de desacreditar los cimientos legales sobre los que se sostiene el orden internacional, según advirtió Abbas Araqchi, canciller iraní, en una carta remitida a Naciones Unidas. La misiva, que fue enviada tanto al secretario general de la ONU, António Guterres, como a la presidencia del Consejo de Seguridad, reclama medidas inmediatas frente al atentado en el que Jamenei perdió la vida durante bombardeos atribuidos a Israel y Estados Unidos. El texto oficial, publicado por Araqchi en redes sociales y del que se hace eco el medio Europa Press, sostiene que no responder de forma "decisiva" ante este suceso fortalecería a los responsables y generaría daños prolongados y difíciles de revertir sobre el sistema legal mundial.

De acuerdo con Europa Press, Araqchi expuso que la muerte de Jamenei se produjo como parte de lo que describió como una "nueva oleada de agresiones no provocadas e injustificadas contra la soberanía y la integridad territorial de Irán". El canciller calificó el atentado de "cobarde acto de terrorismo" y alertó que este tipo de acciones "abre una peligrosa caja de Pandora" en el centro del sistema internacional. Araqchi argumentó que la agresión cometida representa una violación inédita de las normas más esenciales que rigen las relaciones internacionales; al tratarse de un ataque deliberado contra el funcionario de mayor rango en Irán —un país miembro de la ONU—, lo ocurrido afecta directamente la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la igualdad soberana y la inmunidad e inviolabilidad de los líderes estatales.

El medio Europa Press detalló que, en la carta, Araqchi acusó a Estados Unidos y a Israel de realizar acciones "horribles y criminales" que, de no ser sancionadas por la comunidad internacional, pondrían en riesgo la estabilidad y legalidad del sistema global durante generaciones. Araqchi destacó que los jefes de Estado simbolizan la soberanía nacional y, bajo el Derecho Internacional, poseen inmunidad, respeto e inviolabilidad, condiciones indispensables para el ejercicio autónomo de sus responsabilidades oficiales. Subrayó que el asesinato de Jamenei constituye, por tanto, "una escalada peligrosa y sin precedentes", atentando contra las normas que sustentan la convivencia civilizada entre naciones.

Araqchi, en su intervención firmada y divulgada según Europa Press, remarcó la relevancia política y religiosa de Jamenei, a quien describió como "una figura religiosa muy respetada por decenas de millones de musulmanes en la región y el mundo". Advirtió que el ataque tiene "consecuencias profundas y de largo alcance", atribuyendo la responsabilidad únicamente a quienes lo perpetraron o respaldaron. Dentro de la comunicación oficial iraní, Araqchi insistió en el "derecho inherente e inequívoco" de Irán a proteger su soberanía, su territorio y su población frente a agresiones externas.

El canciller iraní recalcó la "responsabilidad penal" del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quienes señala no solo por el asesinato de Jamenei, sino también por lo que caracterizó como "crímenes de guerra y contra la humanidad" en el contexto de la ofensiva militar sobre territorio iraní. La carta también invita a Naciones Unidas a evitar que se normalicen las violaciones graves del Derecho Internacional, indicando que esta tendencia podría erosionar la integridad y legitimidad del sistema interestatal vigente.

En sus demandas, Araqchi pidió a Guterres y al Consejo de Seguridad de la ONU que cumplan con las obligaciones vinculadas a mantener la paz y la seguridad internacionales. Solicitó, específicamente, la adopción de "medidas inmediatas, concretas y eficaces" destinadas a garantizar la rendición de cuentas tanto de Estados Unidos como de Israel por el atentado contra el líder supremo iraní. El texto solicita acciones que permitan frenar lo que describió como una tendencia a la impunidad en materia de agresiones contra Estados, la cual, según la visión oficial, debilitaría los principios que sustentan la igualdad soberana y el ejercicio independiente de los gobiernos.

Europa Press reportó también que, en el comunicado iraní, se rechaza la narrativa de acciones legítimas por parte de Estados Unidos e Israel; para Irán, la incursión militar y el asesinato de un líder religioso y político de alto perfil representa "un ataque directo" a las normas aceptadas del Derecho Internacional. Araqchi argumentó que la respuesta internacional constituye un elemento central para evitar la repetición de episodios similares en el futuro y para restablecer la confianza en los mecanismos multilaterales de gobernanza.

El contenido divulgado por Europa Press ofrece una visión detallada de la postura oficial de Irán y su exigencia de una intervención seria por parte de Naciones Unidas, con el fin de evitar que estos hechos deriven en una desestabilización prolongada del orden internacional.