Irán cifra en más de 500 los objetivos de EEUU e Israel atacados durante las últimas 48 horas

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este lunes de que ha logrado atacar un total de 560 objetivos de Estados Unidos e Israel durante las últimas 48 horas en el marco de los bombardeos puestos en marcha en respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por estos dos países y que ha dejado hasta la fecha medio millar de muertos en territorio iraní.

"Desde que comenzó el conflicto, los valientes hijos de las Fuerzas Armadas iraníes han marcado un nuevo hito en la guerra contra los agresores en tan solo 48 horas", ha indicado en un comunicado, al tiempo que ha destacado que la undécima oleada de ataques en el marco de la operación 'Promesa Verdadera 4' ha permitido hacer frente a las "operaciones de los Ejércitos de Estados Unidos e Israel en el tercer día de agresión enemiga".

En este sentido, ha aclarado que entre los objetivos alcanzados --entre ellos 60 de carácter "estratégico"-- se encuentran "centros de la Inteligencia estadounidense, arsenales de apoyo situados en zonas del golfo Pérsico, el complejo industrial de comunicaciones del Ejército israelí en Beerseba y una veintena de objetivos en zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Territorios Palestinos Ocupados".

Para ello, recoge el texto, se han utilizado "más de 700 drones y cientos de misiles". "Las brutales acciones terroristas del Ejército estadounidense y el régimen sionista contra los ciudadanos iraníes, como el brutal ataque a hospitales, escuelas, la Corporación Iraní de Radiodifusión y centros cívicos, fortalecerán aún más la voluntad de librar una guerra a gran escala contra los enemigos de las Fuerzas Armadas iraníes y ampliarán el alcance de las acciones militares iraníes", ha asegurado.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo lunes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

