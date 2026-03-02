Irán asegura que no tiene "ninguna hostilidad" hacia los países del Golfo tras pedirle China que evite escalada

Según detalló el medio de comunicación, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, destacó que la reciente serie de ataques iraníes se dirigió exclusivamente contra bases militares estadounidenses localizadas en países del Golfo, insistiendo en que estas acciones no deben entenderse como ataques a las naciones anfitrionas. Araqchi transmitió este mensaje a su homólogo de China, Wang Yi, durante una conversación telefónica oficial, en la que reiteró la postura defensiva de Teherán y subrayó su disposición a mantener relaciones pacíficas con los Estados vecinos y a evitar una ampliación del conflicto regional.

De acuerdo con la información recogida por la agencia, el jefe de la diplomacia iraní aseguró: “Irán no mantiene ninguna hostilidad hacia los países del Golfo Pérsico y está decidido a continuar las relaciones basadas en la buena vecindad con ellos”, según un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores de Irán. Durante la conversación, Araqchi afirmó que las recientes acciones militares realizadas por Irán responden a una “respuesta legítima a la fuente y origen de la agresión”, acotando que la reacción se ajustó a los principios de defensa ante lo que definió como ataques masivos provenientes de Estados Unidos e Israel.

Tal como publicó el medio de referencia, Araqchi puntualizó que la ofensiva iraní estuvo focalizada en instalaciones militares estadounidenses y no constituye una agresión directa a los países en cuyo territorio se encuentran dichas bases. Según el comunicado del Ministerio iraní, Araqchi sostuvo que la acción militar representó una “respuesta defensiva” a las ofensivas norteamericanas e israelíes, y recalcó que Irán limita sus acciones a quienes considera el origen de la agresión. El titular iraní enfatizó que el gobierno busca no involucrar a los vecinos del Golfo en el conflicto y ratificó que cualquier interpretación de hostilidad hacia ellos carece de fundamento.

Durante el diálogo, Wang Yi trasladó la preocupación de China por la posibilidad de que el conflicto en el Golfo Pérsico se escale, haciendo un llamado a Irán para dar atención a las “preocupaciones legítimas de los países vecinos” y mantener la estabilidad regional. El canciller chino expresó confianza en que Irán podrá “mantener la estabilidad nacional y social, atender las preocupaciones legítimas de los países vecinos y garantizar la seguridad de los ciudadanos e instituciones chinas en Irán”, reconociendo la complejidad de la situación actual. Según consignó el medio, Wang Yi reafirmó el respaldo de China a Irán en su defensa de la soberanía, seguridad, integridad territorial y dignidad nacional.

La conversación bilateral se desarrolló en el contexto de un agravamiento de las hostilidades en Medio Oriente, luego de ataques masivos de Estados Unidos e Israel que dejaron al menos 500 muertos, entre los que habría figurado el líder supremo Alí Jamenei y altos mandos militares iraníes, según consignó la misma fuente. Las fuerzas iraníes han realizado en respuesta una serie de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, según reportó la prensa oficial. Teherán afirmó haber lanzado once rondas de ofensivas, impactando en un total de 560 objetivos vinculados a intereses de Estados Unidos e Israel en los últimos dos días.

El medio de comunicación informó que, según el canciller iraní, la reciente ronda de contactos diplomáticos entre Irán y China arrojó avances positivos, aunque Araqchi advirtió que las acciones militares de Estados Unidos traspasaron lo que denominó “líneas rojas” de la política iraní y se situaban fuera del marco del Derecho Internacional. Irán sostiene que su posición responde a una estrategia estrictamente defensiva y ha reiterado que las operaciones militares solo se dirigirán contra blancos específicos involucrados en hostilidades hacia el país.

En cuanto a la posición de Pekín, la fuente indicó que China instó tanto a Estados Unidos como a Israel a interrumpir de inmediato sus acciones militares para evitar una mayor escalada y expandir el alcance del conflicto en Oriente Próximo. China también expresó su interés en conservar sus lazos de amistad con Irán y subrayó la importancia de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en territorio iraní ante la intensificación de la crisis regional.

La información relevada por el medio indica que, mientras se desarrollan las operaciones militares y continúan los intercambios diplomáticos, Irán reitera su interés en preservar relaciones basadas en el principio de la buena vecindad con los Estados que conforman la región del Golfo Pérsico, afirmando que su política exterior no contempla situaciones de confrontación directa con los mismos. En la comunicación oficial, el Ministerio de Exteriores iraní insistió en que la reciente ofensiva no debería suscitar inquietudes ni interpretaciones de hostilidad entre los gobiernos del Golfo.