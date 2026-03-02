InLac pide "máxima transparencia" por la aparición de productos que no informan sobre el origen de la leche

La Organización Interprofesional Láctea (InLac) ha solicitado "máxima transparencia" ante la aparición en el mercado de productos lácteos cuya presentación comercial podría inducir a confusión sobre el origen real de la leche empleada, según ha informado este lunes en un comunicado.

Desde InLac, han alertado de que, en algunos lineales, se han detectado envases que incorporan referencias gráficas, geográficas o simbólicas asociadas tradicionalmente a zonas productoras españolas, cuando el etiquetado indica que el origen de la leche es 'Unión Europea'.

En relación a esto, InLac ha recordado que, conforme a la normativa vigente, la declaración del origen de la leche es obligatoria. Además, recuerda que esta normativa se aplica a la leche de vaca, cabra y oveja, así como a cualquier otro alimento que contenga más de 50% de leche como ingrediente, como nata, mantequillas, quesos, yogures o leches fermentadas. En estos casos, se debe indicar el país de ordeño y el país de transformación.

"Es importante que los consumidores sepan que la indicación 'España' o 'UE' puede encontrarse junto a la lista de ingredientes en el envase, ya que conocer exactamente dónde mirar ayuda a evitar confusiones", según ha señalado InLac a través del comunicado.

Finalmente, la organización láctea ha instado a los agentes del sector a garantizar prácticas comerciales alineadas con los principios de "transparencia y lealtad", y ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las CCAA que "refuerce la vigilancia del mercado" para asegurar su "correcto funcionamiento".