La noche dejó registradas múltiples explosiones en países del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, todos ellos sede de bases militares estadounidenses, mientras la región atraviesa la tercera jornada de enfrentamientos cruzados entre Israel, Estados Unidos e Irán. Según informó Europa Press, el Kremlin expresó sentirse “profundamente decepcionado” tras la escalada bélica, que se produjo pese a días de negociaciones en los que medios y delegaciones internacionales habían reportado avances en el diálogo entre Washington y Teherán.

El portavoz oficial del Gobierno ruso, Dimitri Peskov, declaró ante la prensa que, pese a las informaciones sobre progresos sustantivos en las conversaciones previas, la situación en la región derivó en lo que describió como una agresión abierta. De acuerdo con Europa Press, Peskov detalló que las expectativas generadas por una fase negociadora favorable se desplomaron tras el inicio de acciones militares, enfatizando la percepción de ruptura en el proceso diplomático.

Europa Press consignó que en los días anteriores a los ataques, delegaciones de Estados Unidos e Irán se sentaron en la mesa de diálogo en Ginebra bajo la mediación de Omán. Dicho país señaló que existía “una apertura sin precedentes” por parte de ambas delegaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo justo en torno al programa nuclear iraní. Además, anunciaron que se esperaba una nueva ronda de negociaciones en Viena para la próxima semana, lo que generó inicialmente expectativas de distensión.

De acuerdo con el medio, tras el fracaso del diálogo y el aumento de la tensión, Estados Unidos, en coordinación con Israel, lanzó una ofensiva sorpresa el sábado destinada a forzar un cambio en la cúpula de gobierno iraní. La operación provocó la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. A raíz de este ataque, Irán respondió con ofensivas dirigidas tanto contra Israel como contra infraestructuras y objetivos militares estadounidenses en varios países del Golfo.

El canal diplomático ruso permanece abierto con distintas partes implicadas en la crisis. Peskov subrayó, según información recogida por Europa Press, que Moscú mantiene contacto constante tanto con las autoridades iraníes como con los gobiernos de los países que sufrieron impactos de la nueva fase de conflicto, incluidos los principales estados del Golfo Pérsico. Esta interacción busca facilitar el intercambio de información y la gestión de la situación en medio de las múltiples hostilidades.

Europa Press reportó que la actual ola de ataques cruzados condujo a un estado creciente de alarma y movilización en Oriente Próximo, mientras aumenta la preocupación internacional por la magnitud de los enfrentamientos y la posibilidad de una expansión del conflicto. Las explosiones registradas en zonas próximas a bases militares estadounidenses elevan el perfil estratégico de la región y la implicación de actores externos.

La escalada militar y el fracaso en la consolidación de un acuerdo diplomático instalan un escenario de incertidumbre entre los países involucrados, con nuevas dinámicas de tensión entre potencias regionales y globales. Las próximas convocatorias de diálogo internacional, así como la evolución de los ataques, mantienen la atención sobre un conflicto cuyas consecuencias afectan tanto a la estabilidad regional como a los intereses de los países con presencia militar en el Golfo.