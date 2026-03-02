El Ejército de Israel asegura haber matado a altos cargos de Inteligencia iraníes en el ataque inicial a Teherán

Según información difundida por el Ejército de Israel, la ofensiva inicial dirigida a la capital iraní se saldó con la muerte de altos mandos de Inteligencia de Irán y la eliminación de figuras identificadas como responsables de operaciones contra países occidentales y disidentes. En el ataque también resultó muerto el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos dirigentes militares de la República Islámica. Este operativo formó parte de una acción militar sorpresiva lanzada el sábado en coordinación con Estados Unidos, cuyo objetivo declarado era debilitar la estructura del régimen en Teherán.

Según publicó el medio, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que desplegaron su ataque contra la sede del Ministerio de Inteligencia iraní basándose en datos obtenidos de sus servicios de inteligencia. En un comunicado emitido a través de redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel detallaron que el asalto, iniciado en el marco de la Operación “León Rugiente”, permitió identificar y eliminar a figuras clave dentro de ese ministerio en el primer impacto de la ofensiva.

De acuerdo con la información suministrada por las propias fuerzas israelíes y reportada por la prensa internacional, entre los fallecidos figura Yahya Hamidi, que ocupaba la vicecartera de Inteligencia y tenía la responsabilidad directa sobre los asuntos relativos a Israel. Las autoridades militares israelíes lo acusaron de encabezar operaciones contra ciudadanos judíos, actores occidentales y opositores al régimen iraní tanto dentro como fuera de las fronteras del país. El comunicado israelí atribuyó también la muerte de Jalal Pour Hossein, responsable de la división de Espionaje del Ministerio de Inteligencia, junto a otros altos funcionarios de esa área.

La operación conjunta, emprendida el sábado por las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel, se concibió como una medida para provocar un cambio de régimen en Teherán, según consignó el organismo militar israelí. El saldo de la ofensiva incluyó más de 500 víctimas mortales en territorio iraní, cifra que engloba tanto a figuras de la cúpula militar y política como a agentes vinculados a los servicios de seguridad.

Según difundió el medio citado, tras la caída del líder supremo y varios miembros de alto rango, Irán dio respuesta atacando objetivos en Israel y también instalaciones militares estadounidenses en varios países del Golfo, escalando el nivel de tensión en la región.

Israel sostiene que el éxito de la primera fase de la operación radicó en la precisión de la inteligencia previa con la que contaban, según señalaron en sus canales oficiales. La confirmación de los fallecimientos de estos altos cargos se incorporó rápidamente a los reportes internacionales, a la espera de una respuesta oficial detallada por parte de las autoridades iraníes.

De acuerdo con el balance comunicado públicamente, la ofensiva ejecutada junto a Washington representó un golpe significativo a la estructura de mando iraní, al eliminar a elementos considerados claves en la coordinación de actividades hostiles del Estado iraní fuera de sus fronteras. Las responsabilidades atribuidas a las figuras abatidas cubrían tanto la planificación de operaciones contra actores internacionales como la represión de movimientos opositores internos.

La operación también produjo una inmediata reacción por parte de la República Islámica, que pasó a atacar tanto posiciones israelíes como activos de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. Este intercambio militar directo entre los países involucrados generó preocupación por un posible aumento de la violencia en la región, según advirtió el medio que cubrió el desarrollo de los acontecimientos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel resaltaron en su mensaje que el resultado del operativo fue consecuencia de una planificación basada en información precisa, lo que permitió localizar a los dirigentes específicos del Ministerio de Inteligencia para la etapa inicial de la ofensiva.

Hasta el momento, se estima que la ofensiva coordinada ha producido un cambio abrupto en las condiciones de seguridad tanto en Irán como en sus relaciones con actores occidentales, en particular con Estados Unidos e Israel. Los hechos descritos han dado lugar a una escalada militar y a una sucesión de ataques y contraataques entre los países involucrados, conforme reportaron medios internacionales citando fuentes militares y diplomáticas de la región.