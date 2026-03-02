EEUU e Israel continúan intercambiando ataques con Irán por tercera jornada

Declaraciones recientes del portavoz de la Sede Central de Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaqari, citadas por la agencia iraní Mehr, revelaron que fuerzas iraníes ejecutaron varios ataques coordinados utilizando misiles crucero y drones de largo alcance contra activos militares estadounidenses e israelíes, alcanzando el portaaviones USS Abraham Lincoln y diversas instalaciones navales estadounidenses en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y países vecinos, como parte de una respuesta creciente en el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. A raíz de estas acciones, Teherán afirmó que sus operaciones han provocado un saldo de aproximadamente 560 personas afectadas entre muertos y heridos, intensificando así una escalada que ya ha impactado ampliamente en Oriente Medio. Las fuerzas estadounidenses y las israelíes, por su parte, han mantenido “medidas contundentes” contra objetivos dentro del territorio iraní, incluidas zonas de la capital, según informaron diversos portavoces militares.

Según detalló el medio Europa Press, en la madrugada del lunes se registraron múltiples ataques en puntos estratégicos de Irán, incluidos bombardeos en Teherán. Las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron poco después de medianoche que activaron una nueva oleada de ataques “contra objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, mientras que el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) anunció acciones con el objetivo de eliminar amenazas inminentes provenientes de Irán. Se espera una conferencia de prensa urgente del Departamento de Defensa en Washington, encabezada por el secretario Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, que ofrecerá una actualización sobre la situación.

Durante la noche y la primera parte de la jornada, también se reportaron explosiones en otros países de la región del Golfo, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Baréin. En estos estados, Washington mantiene varias bases militares cuyos niveles de seguridad han sido incrementados. Según informó Europa Press, el gobernador de Sanandaj, en la provincia de Kurdistán iraní, confirmó la existencia de al menos dos bombardeos en esa ciudad que dejaron tres víctimas mortales y varios heridos, de acuerdo con comunicaciones oficiales difundidas por la agencia estatal IRNA.

Por otra parte, medios estatales iraníes reportaron que otros dos civiles fallecieron después de un ataque previo en la ciudad de Kamian, ubicada 400 kilómetros al suroeste de Sanandaj, según la agencia Fars. El conflicto ha cruzado así diferentes puntos del país, extendiéndose desde el este de Irán hacia el suroeste.

Las acciones descritas por Zolfaqari incluyeron ataques específicos. Cuatro misiles crucero fueron lanzados contra el USS Abraham Lincoln, después de lo cual, siempre según la versión del portavoz iraní y citada por Europa Press, el buque abandonó su posición de misión para dirigirse hacia el sureste del Océano Índico. Los ataques también alcanzaron instalaciones navales estadounidenses en Kuwait, como la base de Ali al Salem, que de acuerdo con las autoridades iraníes resultó “completamente inutilizada”. Además, Zolfaqari aseguró la destrucción de otras tres bases adicionales.

En Baréin, la base naval estadounidense en Puerto Salmán recibió el impacto de cuatro drones, nuevamente de acuerdo con voceros iraníes. Zolfaqari añadió que dos misiles balísticos fueron dirigidos contra otra posición militar estadounidense en Baréin. Según información proporcionada por las mismas fuentes y recogida por Europa Press, las operaciones alcanzaron asimismo a petroleros estadounidenses y británicos que navegaban en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, sumando daños materiales y ampliando el alcance de los ataques marítimos en la región.

El ejército israelí, por su parte, insistió que el territorio de Israel fue blanco de misiles lanzados desde Irán, reportó Europa Press, por lo que hizo un llamado a la población para tomar medidas de seguridad y resguardarse, mientras que sus sistemas de defensa se encargaban de interceptar la amenaza. Estas últimas acciones se suman a una secuencia de ataques cruzados que se han intensificado desde hace tres días, con Irán afirmando que sus operaciones recientes responden a agresiones previas en diferentes localizaciones militares.

Estados Unidos e Israel han sostenido, durante esta sucesión de episodios, el argumento de que todas las operaciones militares forman parte de acciones defensivas para neutralizar amenazas. CENTCOM anunció públicamente “acciones contundentes para eliminar las amenazas inminentes que plantea el régimen iraní”, mientras las autoridades militares estadounidenses preparan informes más detallados sobre daños, víctimas y el desarrollo de las operaciones.

Las repercusiones de esta ofensiva múltiple se hacen sentir en toda la región. La noche más reciente estuvo marcada por explosiones sucesivas en varios países del Golfo, junto con la confirmación de víctimas civiles en Irán y daños sustanciales a infraestructura militar estratégica. Las agencias estatales iraníes mantienen la información actualizada sobre los efectos de los ataques y la respuesta de sus fuerzas, defendiendo la legitimidad de estos movimientos militares ante lo que describen como amenazas externas gravísimas.

La expectativa se centra ahora en las explicaciones oficiales que ofrecerán tanto Washington como Teherán, mientras la escalada militar mantiene en vilo no solo a los países involucrados, sino también a la comunidad internacional. Las cifras de víctimas y la magnitud de los daños aún están por definirse mientras continúan las operaciones, de acuerdo a lo consignado por Europa Press. La evolución del conflicto sigue su curso en medio de declaraciones cruzadas y la convocatoria urgente de autoridades civiles y militares para informar sobre un escenario de confrontación sin precedentes recientes en la región.