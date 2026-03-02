Decenas de muertos en ataques de Israel contra Líbano tras el lanzamiento de un proyectil por Hezbolá

El Ejército israelí ha instado a la evacuación inmediata de habitantes en al menos 53 localidades del sur y este de Líbano ante la intensificación de sus ataques en la región, en respuesta a la reciente ofensiva del partido-milicia chií Hezbolá. De acuerdo con la información divulgada por 'L'Orient-Le Jour', este operativo militar se ha traducido en la muerte de al menos 14 personas, incluidas mujeres y menores, en el marco de una escalada que afecta zonas como Maarub, Bastiyé, Deir Amess, Mahruna, Hanine y Wadi Jilo, además de incursiones aéreas en la capital, Beirut. Según informó dicho medio, los bombardeos han impactado diversas áreas residenciales, provocando un número significativo de víctimas.

Tal como publicó 'L'Orient-Le Jour', las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han argumentado que su ofensiva busca neutralizar la amenaza de Hezbolá sobre la población del norte israelí y han señalado a esa organización libanesa como responsable de la actual escalada. Un portavoz militar de las FDI, citado en Telegram, declaró que el ejército "está atacando con fuerza objetivos de la organización terrorista Hezbolá en todo el territorio libanés, en respuesta a los lanzamientos de cohetes contra el Estado de Israel", además de recalcar que “no permitirá que la organización suponga una amenaza para el Estado de Israel y ataque a los residentes del norte".

Las fuerzas israelíes han realizado incursiones aéreas focalizadas sobre presuntos integrantes de alto rango de Hezbolá en la capital libanesa, así como en otros puntos estratégicos del país. El saldo más grave de víctimas hasta el momento se registró en Tul, en el distrito de Nabatiyé, donde siete miembros de una misma familia perdieron la vida. Adicionalmente, tres mujeres murieron en Shahabiyé, Tiro, y otras cuatro personas fallecieron en Sultaniyé, distrito de Bint Jbeil. Este recrudecimiento de las hostilidades se precipitó tras el lanzamiento de múltiples proyectiles atribuidos a Hezbolá, en un contexto marcado por la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, a consecuencia de bombardeos previos de Estados Unidos e Israel, según consignó el medio.

El partido-milicia libanés Hezbolá, identificado como aliado iraní en la región, ha reivindicado su participación en los ataques en territorio israelí y ha justificado estas acciones como una represalia por la muerte de Jamenei, según reportó la cadena Al Manar, vinculada al grupo. En una declaración, Hezbolá afirmó que los ataques constituían un acto de “venganza por la sangre pura” del líder iraní y “en defensa de Líbano”. El grupo sostuvo además en un comunicado que mantiene su determinación de “enfrentar la agresión estadounidense-israelí”, manifestando su oposición a lo que describieron como una “traicionera” ofensiva y vaticinando el “gran fracaso” de las maniobras orientadas a socavar el régimen iraní.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí, a quien atribuyó el hecho, calificándolo como un “acto irresponsable y sospechoso que pone en peligro la seguridad de Líbano”, detalló 'L'Orient-Le Jour'. Salam advirtió que estas acciones ofrecen a Israel el pretexto para intensificar sus ataques sobre suelo libanés. En una comunicación publicada en la red social X, el primer ministro comunicó que el gobierno no permitirá nuevos episodios de ese tipo y anunció la convocatoria urgentemente de una reunión en el Palacio de Baabda a las 8:00 (hora local) para abordar las consecuencias del conflicto y coordinar la respuesta estatal.

El presidente libanés, Joseph Aoun, se pronunció alineado con la postura gubernamental, sin mencionar explícitamente a Hezbolá, e indicó que el lanzamiento de cohetes desde territorio libanés socava los esfuerzos oficiales para mantener al país fuera del actual contexto de enfrentamientos armados que sacuden la región. Aoun recordó que desde su llegada a la presidencia se han formulado reiterados llamados desde Beirut a la mesura, priorizando el interés nacional por encima de otras consideraciones. Subrayó, sin embargo, que “seguir utilizando a Líbano como plataforma para guerras de apoyo que no nos incumben volverá a exponer a nuestra patria a peligros cuya responsabilidad recaerá sobre quienes han ignorado los repetidos llamamientos a mantener la seguridad y la estabilidad en el país”, reportó 'L'Orient-Le Jour'.

Israel ha justificado la intensificación de sus operaciones afirmando que se trata de respuestas directas a la actividad de Hezbolá, al tiempo que asegura que estas no constituyen una violación del alto el fuego acordado el pasado mes de noviembre de 2024. No obstante, tanto las autoridades libanesas como el propio Hezbolá han criticado la continuación de los bombardeos y la permanencia de fuerzas israelíes en al menos cinco puestos dentro del sur libanés, pese a que el pacto exigía el retiro total de efectivos de ambas partes de esa zona, según reportó el medio. Esta situación ha sido igualmente motivo de condena por parte de Naciones Unidas, debido al riesgo de desestabilización que representa para el cese de hostilidades vigente en la frontera entre ambos países.

Los últimos acontecimientos se producen en un contexto de gran volatilidad regional y concentran la preocupación de la comunidad internacional por el riesgo de expansión del conflicto. A medida que los ataques cruzados entre Israel y Hezbolá se intensifican, el temor por el impacto humanitario crece en las zonas afectadas del sur de Líbano, donde las órdenes de evacuación masiva han alterado la vida de la población y aumentado la presión sobre los recursos locales, publicó 'L'Orient-Le Jour'. La continuidad de las hostilidades ha complicado los intentos de mediación y planteado interrogantes sobre la duración y el alcance de la confrontación, en un momento en que la estabilidad en Oriente Medio enfrenta nueva tensión.