China acusa a EEUU e Israel de "violar el Derecho Internacional" con su ofensiva conjunta contra Irán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó que el país no había recibido ningún tipo de aviso previo sobre los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán, operación que ha causado centenares de muertes, incluyendo la del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien falleció el sábado tras un bombardeo dirigido al edificio en el que se encontraba. Según reportó el diario chino 'Global Times', más de 3.000 ciudadanos chinos han sido evacuados de Irán desde el inicio de la ofensiva, mientras que se registró la muerte de un ciudadano chino, hecho que motivó al Gobierno a expresar sus condolencias y solidaridad con la familia afectada.

En declaraciones recogidas por el medio, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, afirmó que Washington y Tel Aviv llevaron a cabo ataques contra territorio iraní sin la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que, de acuerdo con la funcionaria, constituye una violación del Derecho Internacional. Mao Ning subrayó además que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países vecinos del Golfo deben contar con pleno respeto por parte de la comunidad internacional. Tal como remarcó el Gobierno chino, estas acciones elevan notablemente la tensión en Oriente Próximo y generan un escenario complejo y delicado para toda la región.

Según consignó el 'Global Times', el Ejecutivo chino manifestó una "profunda preocupación" frente al deterioro de la crisis en Oriente Próximo tras la ofensiva sorpresa impulsada por Estados Unidos e Israel. Desde Pekín se enfatizó la urgencia de que todas las partes involucradas suspendan toda acción militar, con el objetivo de evitar una escalada aún mayor del conflicto. La portavoz Mao Ning formuló un llamado explícito para que los países de la región refuercen la comunicación y colaboren bajo un espíritu de buena vecindad, priorizando la paz y la estabilidad a partir de la situación actual señalada como especialmente tensa y sensible.

El medio 'Global Times' añadió detalles sobre la posición de China, subrayando que la administración china considera que cualquier operación militar que no cuente con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vulnera los principios fundamentales del derecho internacional y compromete la estabilidad regional. Asimismo, la portavoz del Ministerio de Exteriores insistió en la importancia de preservar la soberanía nacional de todos los Estados involucrados y evitar interferencias externas en los asuntos internos de los países de Oriente Próximo.

El Gobierno chino, de acuerdo con la información publicada por el 'Global Times', reiteró que China no formó parte ni fue notificada de los preparativos de la ofensiva lanzada contra Irán. Tras los acontecimientos, las autoridades chinas han organizado la evacuación de sus ciudadanos en la zona y confirmaron la gestión de los procedimientos necesarios relacionados con los afectados por el conflicto, tanto los evacuados como los fallecidos.

El escenario resultante, reportó el 'Global Times', aparece marcado por una amplia preocupación regional e internacional sobre las consecuencias que pueda acarrear el incremento de las hostilidades. La postura de China, según recoge el mismo medio, se centra en la promoción de la comunicación entre todas las naciones afectadas y en el fortalecimiento de mecanismos orientados a garantizar la seguridad colectiva, subrayando la necesidad de diálogo y negociaciones diplomáticas en sustitución de opciones militares.

En comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, reproducido por el 'Global Times', se incluyó una exhortación a todas las partes para evitar un mayor recrudecimiento de la situación, remitiendo a las altas tensiones existentes en la zona del Golfo y advirtiendo sobre el impacto que nuevas acciones armadas podrían tener tanto en la vida civil como en la estabilidad global. A raíz de los ataques, el Ejecutivo chino reafirmó su intención de colaborar con las partes interesadas en la promoción de un entorno de paz, remarcando la importancia del respeto mutuo y el diálogo como vías principales para abordar la actual crisis en Oriente Próximo.

El 'Global Times' precisó que las autoridades chinas permanecen en contacto con las familias de los ciudadanos fallecidos, a la vez que mantienen monitorización sobre la seguridad de los evacuados. Beijing advirtió que proseguirán las medidas necesarias para proteger a sus nacionales y seguirán reiterando ante instancias internacionales la necesidad de que se restablezca la calma y se actúe conforme al Derecho Internacional, al mismo tiempo que reiteró la condena a cualquier ataque sin autorización legal que pueda comprometer la estabilidad y seguridad de la región.