Albares defiende que la operación de EEUU e Israel en Irán "no va de democracia, va de otras cosas"

El cierre de los espacios aéreos en países afectados ha generado una situación compleja para ciudadanos extranjeros, incluidos los aproximadamente 30.000 españoles presentes en la región en conflicto. Según informó Europa Press, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, abordó esta cuestión afirmando que tanto las embajadas como la unidad de emergencia consular del Ministerio se mantienen pendientes de los nacionales atrapados y atienden sus necesidades de información y asistencia, aunque, mientras permanezca el cierre del espacio aéreo, la evacuación resulta inviable.

En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, Albares destacó que la reciente operación militar emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán responde a intereses distintos a la democratización del país persa. “Nosotros queremos democracia, libertad, derechos fundamentales para los iraníes pero también quiero ser muy claro, esta operación militar no va de democracia en Irán, va de otras cosas”, remarcó, desmarcando al Gobierno español de cualquier apoyo a la ofensiva.

El titular de Exteriores también reiteró que, en ningún caso, las instalaciones militares españolas de Morón y Rota han sido utilizadas por Estados Unidos para estos fines. “Quiero ser muy claro y muy taxativo: No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas”, aseguró Albares, según publicó Europa Press. Añadió que no dispone de información que indique el uso de las bases en el marco de la operación, recalcando que estas son de soberanía española y no se prestarán para actividades ajenas al acuerdo bilateral y a los estándares internacionales.

La posición oficial del Gobierno de España apuesta de manera decidida por frenar la escalada y reanudar las negociaciones diplomáticas. Albares incidió en que, tras la advertencia de Alemania, Francia y Reino Unido acerca de posibles acciones en defensa de sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo, “este es el momento de la desescalada” y subrayó los riesgos impredecibles de intensificar el conflicto militar en la zona.

Con relación a la situación de los españoles presentes en los países afectados, entre ellos Irán y Emiratos Árabes Unidos, Albares explicó que los ciudadanos españoles enfrentan complicaciones similares a la de individuos de cualquier nacionalidad, debido a que los vuelos comerciales y otro tipo de aviones no pueden operar en esas condiciones. El ministro destacó que, mientras se mantenga el cierre del espacio aéreo, resultará imposible desplegar operaciones de evacuación, aunque insistió en que las autoridades diplomáticas están al tanto de las necesidades de los afectados y listas para facilitar el retorno tan pronto como lo permitan las circunstancias.

De acuerdo con Europa Press, la unidad de emergencia consular y los embajadores españoles en los países implicados coordinan sus esfuerzos bajo la supervisión directa de Albares, quien asumió el compromiso de garantizar la atención necesaria y la eventual repatriación de quienes lo soliciten en cuanto las condiciones permitan reabrir los corredores aéreos.

El enfoque del Ejecutivo español ha recibido el respaldo de otros miembros del Gobierno. Óscar López, ministro para la Transformación Digital, descartó expresamente la participación de España en acciones militares, incluso en el caso de que Francia, Alemania y Reino Unido considerasen intervenir. En sus declaraciones a Catalunya Radio, también recogidas por Europa Press, López subrayó que “España no contempla participar en ninguna acción militar, que además no tiene el respaldo de Naciones Unidas ni de la legalidad internacional”. Insistió en que la solución debe buscarse a través de canales diplomáticos, alertando sobre el impacto negativo y las incertidumbres generadas por la escalada bélica.

Sobre la posibilidad de que buques y aviones estadounidenses hayan partido de la base naval de Rota, en Cádiz, para participar en ataques hacia Irán, López reiteró que cualquier decisión relacionada con el uso de infraestructuras estratégicas debe respetar la soberanía española. Según reportó Europa Press, López resaltó: “Nada de lo que dependa ni afecte a la soberanía de un país como España va a formar parte de ese ataque”.

El medio Europa Press informó que las declaraciones gubernamentales se producen en un contexto donde las potencias europeas han señalado un posible impulso militar para proteger sus intereses en la región, mientras Irán sostiene acciones consideradas represalias. El Gobierno español considera como “acción unilateral” los movimientos de Estados Unidos e Israel y denuncia que los ataques de Irán contra países vecinos no están justificados, atribuyendo graves riesgos a la dinámica de enfrentamiento militar.

Albares enfatizó la necesidad de volver a la mesa de negociación y recalcó que las bases en territorio español solo pueden emplearse conforme a los tratados firmados y siempre bajo los principios de la Carta de Naciones Unidas, una postura reiterada a lo largo de su intervención y respaldada tanto por el Ministerio de Exteriores como por las carteras vinculadas a la política internacional y la seguridad.