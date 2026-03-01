VÍDEO: Trump anuncia la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en los ataques de EEUU e Israel

El conflicto en Oriente Próximo registró una escalada significativa cuando, tras intensos ataques a posiciones militares y nucleares ubicadas en la capital iraní, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, instó públicamente a la Guardia Revolucionaria y a las fuerzas de seguridad iraníes a rendirse. En su mensaje transmitido a través de redes sociales, ofreció inmunidad a quienes depusieran las armas y auguró operaciones militares continuas si la respuesta de Irán no facilitaba una transición de poder. La noticia central gira en torno al anuncio de la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, como parte de la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv lanzada este sábado sobre Teherán, con el declarado objetivo de forzar un cambio de régimen en la República Islámica, según detalló Europa Press.

De acuerdo con el medio Europa Press, Trump comunicó que la operación conjunta estadounidenses-israelí que culminó con la muerte de Jamenei también eliminó a otros altos mandos del aparato dirigente iraní, en lo que describió como una acción dirigida a "desmantelar el aparato de seguridad del régimen". El mandatario estadounidense precisó que Jamenei y los líderes que le acompañaban no lograron eludir los sistemas de inteligencia y rastreo que, en colaboración con Israel, permitieron ubicar sus posiciones. Con estas palabras, explicó que todos los objetivos principales identificados en la cadena de mando del país fueron alcanzados durante la ofensiva.

La intervención militar, detalló Europa Press, incluyó cientos de bombardeos concentrados en infraestructuras consideradas críticas, especialmente aquellas relacionadas con el sector militar y el desarrollo nuclear iraní. Las fuerzas estadounidenses y aliadas señalaron que el foco de los ataques se ubicó en instalaciones identificadas previamente como amenazas inminentes dentro del contexto regional. El gobierno estadounidense reivindicó que la finalidad de los ataques reside en propiciar la caída del régimen de los ayatolás, ofreciendo garantías al personal militar y policial iraní que opte por colaborar con lo que Washington define como un proceso de transición.

Según consignó Europa Press, Trump afirmó que “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”. En ese contexto, el presidente estadounidense invitó a las fuerzas armadas iraníes a sumarse a quienes denomina “patriotas iraníes”, asegurando que habrá inmunidad para quienes decidan deponer su apoyo al régimen. “Esperemos que los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y la Policía se unan pacíficamente a los patriotas iraníes y trabajen juntos como una unidad para devolver al país la grandeza que se merece”, afirmó Trump, solicitando al mismo tiempo que el proceso de transición “debería comenzar pronto”.

El mandatario estadounidense destacó la magnitud de los daños causados en tan solo un día de ofensiva, al sostener que no solo la figura de Jamenei fue eliminada, sino que la infraestructura del país resultó “muy destruida e incluso arrasada”. Trump subrayó que la operación militar no tendría plazos definidos y que persistiría mediante bombardeos “intensos y precisos” durante “toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en todo Oriente Próximo”.

En el transcurso de los ataques, Estados Unidos e Israel atacaron con precisión múltiples ubicaciones iraníes señaladas como amenazantes, priorizando los objetivos vinculados al programa militar y nuclear de Teherán. La magnitud y simultaneidad de la ofensiva tomaron por sorpresa a las autoridades iraníes y a la propia comunidad internacional. De acuerdo con Europa Press, la acción militar estadounidense se produjo en un momento sensible, ya que las autoridades iraníes y la administración estadounidense se encontraban involucradas en negociaciones sobre el futuro del programa nuclear de Irán.

En respuesta a la ofensiva, Teherán denunció lo que describió como una “agresión militar criminal” e indicó que dicha acción contraviene los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. Las autoridades iraníes informaron represalias inmediatas, lanzando ataques contra bases estadounidenses ubicadas en varias naciones del Golfo Pérsico, abarcando territorio en Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, según reportó Europa Press.

El liderazgo de Alí Jamenei en Irán se remonta a 1989, cuando asumió como líder supremo tras la muerte del ayatolá Ruholá Jomeini, fundador de la República Islámica y primer guía supremo del país tras la revolución de 1979. Durante su mandato, Jamenei ejerció una amplia influencia sobre la política, las fuerzas armadas y el funcionamiento institucional iraní, consolidando un sistema de gobierno centralizado bajo la teocracia de los ayatolás.

Las repercusiones de la ofensiva y la muerte de Jamenei generaron preocupación en la región, dada la importancia estratégica de Irán tanto para la estabilidad de Oriente Medio como por su papel en los equilibrios militares entre potencias internacionales. Europa Press subrayó que el gobierno de Estados Unidos reiteró su compromiso de mantener la presión militar sobre las posiciones remanentes del aparato estatal iraní hasta lograr un cambio de régimen efectivo.

La situación ocurre en un contexto de inestabilidad regional, con el historial de tensiones entre Washington y Teherán agravado por desacuerdos en torno al programa nuclear iraní. Los ataques de represalia de Irán contra bases militares estadounidenses en el Golfo ilustran la complejidad y el riesgo de una ampliación del conflicto hacia territorios de terceros países.

Por el momento, fuentes estadounidenses no detallaron el número de bajas adicionales en los ataques ni la extensión total de los daños a infraestructuras militares y nucleares iraníes. La cobertura de Europa Press incluye la posibilidad de acciones ulteriores de ambas partes, en un escenario en el que la incertidumbre predomina sobre el futuro político y militar inmediato de Irán.