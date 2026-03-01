Trump asegura que la operación de EEUU e Israel ha matado ya a 48 dirigentes iraníes

Durante una entrevista con la cadena CNBC, el presidente Donald Trump reiteró que la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel contra altos mandos iraníes se encuentra “muy adelantada”, y criticó la postura de las autoridades de Irán, a las que calificó de extremadamente violentas. Según publicó el medio Fox News, Trump detalló que la operación ha resultado en la eliminación de al menos 48 dirigentes iraníes, subrayando la rapidez con la que se está desarrollando la campaña.

Fox News reportó que Trump confirmó estos datos en una conversación con la periodista Jacqui Heinrich, donde manifestó: “Está avanzando. Avanza rápidamente. Llevan 47 años así. Avanza rápidamente. Nadie puede creerse el éxito que estamos consiguiendo. 48 dirigentes ya no están, de una tacada. Y está avanzando rápidamente”. De acuerdo con Trump, el propósito principal detrás de la ofensiva consiste en que el pueblo iraní “asuma el control de su destino”, sugiriendo que la acción busca influir en la capacidad de elección del país persa y modificar la dinámica de poder interna.

Durante la misma conversación, el mandatario estadounidense minimizó las posibles consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el comercio marítimo internacional, afirmando: “No estoy preocupado por nada, Jacqui. Sencillamente hago lo que está bien. Al final, funciona”. Trump utilizó este argumento para respaldar su política exterior en el contexto de la presión militar sobre Irán.

El presidente recordó también acciones pasadas para ilustrar su enfoque, señalando los bombardeos realizados en Irán durante junio del año anterior, llevados a cabo con aviones B-2, y resaltó que sin esos ataques, “hubieran conseguido la bomba nuclear en dos semanas y entonces todo esto habría sido imposible”. Según consignó Fox News, la operación aérea, ejecutada conjuntamente por fuerzas estadounidenses e israelíes, duró doce días y tuvo como meta desbaratar el avance del programa nuclear iraní.

En referencia a la situación en otras regiones, Trump mencionó que las medidas adoptadas por su administración en Venezuela reflejan una política coherente con los principios que, según él, guían la actual campaña contra Irán. Sugirió que tanto la intervención en América del Sur como la acción militar en Medio Oriente forman parte de una estrategia más amplia que busca, a juicio de Washington, contener amenazas y propiciar cambios políticos alineados con sus intereses.

La entrevista con Heinrich se desarrolló antes de que surgiera información sobre la muerte de tres militares estadounidenses en ataques de represalia ejecutados por Irán contra bases militares de Estados Unidos en la región. Fox News subrayó que este dato, divulgado posteriormente, pudo incidir en las posteriores declaraciones y posiciones públicas asumidas por la administración estadounidense respecto al conflicto.

Más adelante, Trump enfatizó en CNBC que la continuación de la ofensiva responde no solo a intereses nacionales, sino también a lo que describió como una responsabilidad global: “Estamos haciendo nuestro trabajo no solo por nosotros, sino por el mundo. Y todo va adelantado”. Según reportó CNBC, el mandatario insistió en que el régimen iraní representa uno de los episodios de violencia más graves de la historia, justificando así el alcance y la intensidad de las operaciones militares conjuntas.

La articulación de la campaña militar entre Estados Unidos e Israel destaca por la cantidad de altos cargos iraníes que han resultado muertos en este lapso, según la cifra proporcionada por Trump. El presidente ha manifestado que estos resultados superan las expectativas iniciales de Washington y que la dinámica operativa mantiene un ritmo que, en su opinión, podría generar cambios significativos en la estructura de poder de Irán.

Todo esto ocurre en un momento de tensión elevada en Oriente Medio y en un entorno internacional pendiente de las respuestas tanto diplomáticas como militares de Teherán, indicaron Fox News y CNBC en sus respectivas coberturas.