Tres palestinos muertos por ataques israelíes en Gaza y Cisjordania a pesar del alto el fuego

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, administrado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), reportó que el número de personas fallecidas desde que empezó el alto el fuego el 10 de octubre de 2025 asciende a 629, mientras que los heridos suman 1.693. Estas cifras se actualizan tras nuevas acciones militares que ocurrieron recientemente en el enclave y en Cisjordania, según consignó la agencia oficial palestina WAFA. El balance global desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza el 7 de octubre de 2023 registra 72.096 personas muertas y 171.791 heridas.

De acuerdo con reportes difundidos por la agencia WAFA y fuentes médicas locales, al menos dos personas fallecieron y varias más resultaron heridas la tarde del domingo en la zona de Al Yurn, en Yabalia, al norte de la Franja de Gaza, luego de disparos de artillería israelí. El medio indicó que se realizó fuego de artillería sobre esta área, lo que provocó las víctimas mortales y lesionados.

La actividad bélica no quedó limitada al norte de Gaza. Según detalló WAFA, Israel utilizó vehículos militares pesados en el norte del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro del enclave. Además, la parte oriental de Jan Yunis, al sur de la Franja, también recibió impactos de artillería, conforme confirmaron fuentes locales consultadas por el medio.

En paralelo, el Gobierno palestino en Cisjordania verificó la muerte de Mohamed Yihad Masalmé, de 25 años, en Dura, al sur de Hebrón. Según publicó WAFA, Masalmé falleció la mañana del domingo tras recibir un disparo en el abdomen en una operación militar israelí durante la noche anterior. El joven fue trasladado a un hospital local, donde se confirmó su deceso a causa de la gravedad de las heridas.

El Ministerio de Sanidad gazatí, citado por WAFA, también detalló que en la jornada del sábado murió una persona y siete resultaron heridas como consecuencia de acciones israelíes, ampliando así el registro de víctimas producido desde la entrada en vigor del cese al fuego.

Las cifras ilustran la magnitud de las consecuencias humanas desde la intensificación del conflicto. Según WAFA, el saldo total desde el inicio de la ofensiva militar israelí el 7 de octubre de 2023, que fue una respuesta directa al ataque de milicias palestinas, ha resultado en decenas de miles de muertes y más de ciento setenta mil heridos en la Franja de Gaza.

Los episodios recientes se producen a pesar del alto el fuego que se mantiene oficialmente desde octubre de 2025. Diversos incidentes armados continúan reportándose tanto en Gaza como en Cisjordania, impactando directamente en la población civil.

Fuentes médicas y autoridades locales consultadas por WAFA señalaron que la mayor parte de los recientes casos fatales e incidentes con heridos se concentran en localidades y zonas residenciales sometidas regularmente a operativos militares o bombardeos, lo que agrava la situación humanitaria.

El reporte de fallecidos y lesionados, entregado sucesivamente por el Ministerio de Sanidad de Gaza y confirmado por distintas fuentes oficiales palestinas, constituye una actualización en el contexto de las hostilidades persistentes, pese a los acuerdos de cese al fuego vigentes.

Las localidades referidas, como Yabalia, Al Bureij y Jan Yunis, permanecen bajo presión militar, mientras que Dura, en Cisjordania, sigue registrando episodios de violencia vinculada a operaciones del ejército israelí. Según WAFA, los ataques en esas áreas se produjeron en un contexto de tensiones continuadas y desplazamiento de residentes a hospitales locales con lesiones diversas.

WAFA enfatizó que el flujo de información sobre víctimas y daños materiales se mantiene activo, debido a la naturaleza cambiante y sostenida de la situación en el terreno, y que los números oficiales reflejan recuentos en actualización permanente por parte de los organismos palestinos responsables.

El documento público del Ministerio de Sanidad gazatí, según WAFA, también advierte sobre la dificultad para el acceso de los servicios de emergencia a varias zonas del enclave, debido a los riesgos derivados de la presencia militar y los bombardeos intermitentes. Las fuentes médicas han indicado que la infraestructura hospitalaria afronta desafíos significativos relacionados con la capacidad de atención ante el elevado volumen de heridos, muchos de ellos en estado grave.

El monitoreo de la situación humanitaria permanece bajo seguimiento por organismos oficiales palestinos, mientras que las poblaciones civiles en Gaza y Cisjordania continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad en medio del conflicto.