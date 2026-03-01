José Ramón Soroiz, Mejor actor protagonista en los Premios Goya 2026 por 'Maspalomas'

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) fue escenario de la 40 edición de los Premios Goya, donde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España distinguió a José Ramón Soroiz como Mejor actor protagonista por su actuación en la película “Maspalomas”. La jornada reconoció el desempeño de Soroiz entre una lista de contendientes destacados, consolidándolo como el elegido por la academia para recibir este galardón.

Según publicó la plataforma informativa, el actor José Ramón Soroiz fue seleccionado sobre otros nominados en la categoría de Mejor actor protagonista. Entre los aspirantes se encontraban Alberto San Juan, candidato por su papel en “La cena”; Miguel Garcés, nominado por “Los Domingos”; Mario Casas, seleccionado por “Muy lejos”; y Manolo Solo, postulado por su desempeño en “Una quinta portuguesa”. El medio detalló también que la ceremonia tuvo lugar el sábado y forma parte del más relevante encuentro anual para la industria cinematográfica de España, marcando la celebración de la 40 edición de estos premios en la ciudad de Barcelona.

De acuerdo con la información proporcionada por la fuente, la interpretación de Soroiz en la obra dirigida por Ivan López logró captar la atención de los miembros de la academia, quienes valoraron su participación por encima de la del resto de los nominados de este año. La competición por el premio se desarrolló entre actores con una destacada trayectoria dentro del cine español, haciendo de la distinción otorgada a Soroiz uno de los puntos centrales de la noche.

Tal como consignó el medio, el evento en el CCIB reunió a diversas figuras de la industria, reafirmando el estatus de los Premios Goya como los más significativos dentro del panorama cinematográfico nacional. La noche estuvo marcada no solo por el reconocimiento individual al actor José Ramón Soroiz, sino también por la participación de producciones y profesionales que representan el actual momento del cine en España.

Los datos aportados por la fuente subrayan que la ceremonia incluyó la competencia entre películas y actores de relevancia para la crítica y la audiencia, y destacó especialmente a “Maspalomas” y a la labor interpretativa de Soroiz. El reconocimiento al mejor actor protagonista se otorga tras una deliberación interna de los miembros de la academia, quienes examinan las interpretaciones de la temporada cinematográfica valorando elementos como la calidad artística, la construcción del personaje y el impacto en la obra en general.

El medio reportó también que la lista de nominados reunía tanto a nombres consolidados como a nuevas voces, mostrando la diversidad y el dinamismo que caracteriza al cine español en la actualidad. Con la entrega de este galardón a José Ramón Soroiz, la edición número 40 de los Premios Goya reafirmó su papel como termómetro del talento y la creatividad presentes en las producciones nacionales del último año.