Reza Pahlavi, hijo mayor del derrocado sah de Irán, dirigió un mensaje a las fuerzas de seguridad y al Ejército iraní tras la confirmación de la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, subrayando que este suceso representa la “última oportunidad” para que se sumen a la nación y contribuyan a una transición estable hacia lo que denominó un “futuro libre y próspero”. Según consignó el medio de comunicación que cubre los acontecimientos, Pahlavi advirtió que cualquier intento de continuidad del régimen instaurado por Jamenei se enfrenta a un fracaso garantizado por la falta de legitimidad, anticipando una reconfiguración sustancial en el equilibrio político del país.

Tal como publicó la fuente, el fallecimiento de Jamenei fue anunciado previamente por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien presentó la noticia en el contexto de una ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel contra el centro de gravedad del poder iraní en Teherán. Trump indicó que la operación, cuyo objetivo declarado era forzar un cambio de régimen, se llevó a cabo mediante el uso de sistemas avanzados de inteligencia y rastreo en coordinación con el gobierno israelí, lo que permitió eliminar tanto a Jamenei como a otros líderes del régimen.

De acuerdo con la información difundida, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos focalizados en sectores militares y nucleares asociados al régimen iraní. Autoridades de Washington establecieron que la finalidad de la operación es “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”, señalando con claridad su intención de propiciar la salida del sistema político vigente y la caída de los ayatolás.

El medio detalló que, en respuesta a la muerte de Jamenei y a los ataques ocurridos, Pahlavi se expresó a través de redes sociales en términos contundentes: “Alí Jamenei, el déspota sanguinario de nuestra época, asesino de decenas de miles de los hijos e hijas más valientes de Irán, ha sido borrado de la faz de la historia. Con su muerte, la República Islámica ha llegado a su fin y muy pronto será relegada al olvido”. Pahlavi aseveró que cualquier candidato designado como sucesor carecerá de legitimidad y longevidad, y advirtió que quien asuma ese rol cargará con la acusación de complicidad en los delitos cometidos por el régimen.

El medio especificó que el líder opositor llamó al pueblo iraní a manifestarse en las calles. En sus palabras: “Juntos, unidos y firmes, lograremos la victoria final y celebraremos la libertad de Irán en toda nuestra querida patria”. A través de su mensaje digital, Pahlavi presentó este momento como el comienzo de una gran celebración nacional, aunque advirtió que aún restan etapas por superar para consolidar la transición política.

La cobertura periodística indicó que el entonces presidente Trump también se dirigió a las fuerzas de seguridad y a los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, sugiriendo que, si entregan sus armas en este momento, podrán beneficiarse de “inmunidad”, en el marco de lo que describió como “la mayor oportunidad” para el pueblo iraní de recuperar el control del país.

El ataque liderado por Estados Unidos sobre Teherán tuvo lugar mientras ambas naciones exploraban vías de negociación sobre el programa nuclear iraní. Según reportó la fuente, la ofensiva se produjo de manera sorpresiva y contó con el respaldo militar de Israel, afectando infraestructuras que, según Washington, representaban una amenaza inminente y estratégica.

Como reacción a la intervención extranjera y el anuncio sobre la muerte del máximo líder religioso y político, autoridades iraníes denunciaron ante la comunidad internacional lo que describieron como una “agresión militar criminal”, sosteniendo que la acción viola los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas. Irán lanzó ataques de represalia contra bases de Estados Unidos desplegadas en varios países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, en un intento de responder militarmente a la ofensiva.

A lo largo de las declaraciones recogidas por el medio, la figura de Jamenei es presentada por sus opositores como uno de los máximos responsables de la represión y las muertes registradas durante su mandato. Pahlavi insistió en que el vacío de poder creado por el fallecimiento del líder supremo coloca a Irán en el umbral de un proceso de cambio radical dentro de su escenario político, mientras que la operación militar internacional señala un giro en la relación entre Washington, Tel Aviv y Teherán.

En el marco de este escenario, la tensión regional ha escalado, impulsando respuestas de diversos actores. El mensaje de Pahlavi, instrumentado en un contexto de crisis, apunta a provocar un alineamiento de las estructuras de seguridad con los sectores opositores, con el propósito de impulsar la instauración de un régimen distinto al actual.

Según informó la fuente, la sucesión en Irán tras la muerte de Jamenei encara obstáculos no solo en términos institucionales, sino también en el reconocimiento interno e internacional de posibles líderes. Las referencias al fracaso asegurado de cualquier sucesor plantean un escenario de inestabilidad y disputas, mientras los acontecimientos bélicos en la región contribuyen a la volatilidad política y social.

Los hechos relatados han cobrado visibilidad internacional tanto por la dimensión de la operación militar llevada a cabo por dos potencias como por el impacto que la desaparición de Jamenei produce en la estructura del Estado iraní. El llamado a la movilización ciudadana y la apelación a la unidad nacional reflejan las expectativas de sectores exiliados y opositores frente a este escenario inédito, tal como consignó la cobertura.

La evolución de los acontecimientos y las reacciones que genera en la dirigencia política, militar y social continúan situando a Irán como epicentro de atención global, en tanto se perfila el desenlace de la transición política y sus posibles repercusiones, conforme a la información publicada por el medio.