EAU intercepta más de 100 misiles balísticos y unos 200 drones iraníes

Al menos 14 de los más de 200 drones interceptados por los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos han impactado en el territorio emiratí y en sus aguas, generando daños materiales menores en edificios civiles debido a fragmentación de metralla. Según informó Europa Press, el Ministerio de Defensa de EAU comunicó que la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea han destruido exitosamente 137 misiles balísticos y 209 drones lanzados hacia el país desde el inicio de los ataques iraníes, acción enmarcada en el reciente intercambio de bombardeos en la región tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El comunicado del Ministerio, difundido por redes sociales y recogido por Europa Press, resalta la preparación tecnológica y operativa de los sistemas defensivos nacionales, que, de acuerdo con la autoridad, han fortalecido las capacidades del país para contrarrestar una amplia gama de amenazas aéreas. En la declaración oficial, el gobierno emiratí detalló que las acciones de defensa han evitado consecuencias mayores, y afirmó que desde el inicio de la escalada han implementado medidas adicionales para salvaguardar a la población afectada.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, aunque el grueso de los proyectiles y vehículos aéreos no tripulados fue interceptado fuera del espacio urbano, algunos fragmentos sí alcanzaron infraestructuras civiles, ocasionando daños limitados. Frente a esta situación, las autoridades aseguraron que se han desplegado dispositivos de protección adicionales, destinados tanto a mitigar riesgos presentes como a preparar respuestas ante incidentes futuros.

La postura oficial del Ministerio de Defensa, según lo consignado por Europa Press, incluye una condena en términos contundentes a los ataques provenientes del territorio iraní, ahondando en su rechazo a cualquier acto que ponga en peligro a la población civil o desestabilice la región. La nota oficial califica estas acciones como una escalada peligrosa y un acto que atenta contra la seguridad de los habitantes y erosiona la estabilidad nacional.

En el mismo comunicado, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos subraya su derecho absoluto a adoptar medidas de represalia frente a lo que considera una violación explícita de la soberanía del Estado y del derecho internacional. La administración emiratí sostiene que su respuesta se fundamentará en la defensa del territorio y la preservación de la integridad de la población.

Las Fuerzas Armadas han instado a los ciudadanos a informarse exclusivamente a partir de canales oficiales y han solicitado evitar la diseminación de rumores o informaciones no verificadas, según reportó Europa Press. La comunicación gubernamental insiste en la importancia de seguir directrices oficiales en momentos de crisis para mantener el orden y prevenir la desinformación.

Finalmente, el Ministerio expresó por medio de Europa Press que todos los órganos de seguridad nacional permanecen en alerta máxima y continúan con la implementación de acciones para enfrentar cualquier amenaza emergente. Según la misma fuente, las autoridades detallaron que mantienen la vigilancia sobre el espacio aéreo y marítimo, al tiempo que reiteran su determinación de responder con firmeza a cualquier acto que ponga en riesgo la estabilidad y seguridad del país.