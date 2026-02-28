Zelenski apoya el ataque contra Irán: "El régimen ha decidido ser cómplice de Putin"

Volodimir Zelenski expresó que más de 57.000 drones “shahid” fabricados en Irán han sido utilizados para atacar las ciudades y la infraestructura energética de Ucrania, resaltando el rol de Teherán como proveedor tecnológico y militar para Rusia. En declaraciones realizadas a través de sus redes sociales, Zelenski manifestó su respaldo al ataque sorpresa lanzado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, enfocando su apoyo en el contexto de la cooperación entre el Gobierno de Irán y el presidente ruso Vladimir Putin durante la guerra en Ucrania. Según reportó el medio que difunde sus palabras, Zelenski argumentó que el régimen de los ayatolás “ha decidido ser cómplice de Putin”, subrayando que Ucrania nunca ha amenazado directamente a Irán.

De acuerdo con la información publicada por dicho medio, el presidente ucraniano indicó que, además del suministro de drones "shahid", el Gobierno iraní ha transferido tecnología militar y otros armamentos a Rusia. Según Zelenski, ese apoyo material ha fortalecido la capacidad militar de Moscú para avanzar en su ofensiva contra Ucrania, y ha incrementado el daño sobre la población civil y la infraestructura del país europeo. Al referirse a la ofensiva contra Irán, el mandatario describió este ataque estadounidense-israelí como una oportunidad para que el pueblo iraní se libere del “régimen terrorista” y para garantizar la seguridad de las naciones que han padecido el terrorismo originado en Irán.

El medio consignó además que Zelenski hizo énfasis en la necesidad de evitar la escalada del conflicto y proteger vidas humanas, planteando la importancia de preservar la estabilidad en el contexto de estos enfrentamientos armados. No obstante, insistió en la exigencia de una respuesta firme: reclamó a Washington “actuar con decisión”, valorando que cuando Estados Unidos interviene con resolución, “los criminales globales se ven debilitados”. El presidente recalcó que esa determinación debe alcanzar también a Rusia, afirmando que “cada acto malvado, acto terrorista y agresión contra los vecinos tiene que tener una respuesta justa”.

Tal como publicó el medio, el mandatario ucraniano anticipó que tras la intervención militar de Estados Unidos el objetivo es que Oriente Próximo sea una región “más segura y estable”, agregando que “ya se están produciendo muchos cambios para lograr ese objetivo”. Estas declaraciones se difundieron en el marco de los bombardeos ejecutados a primera hora por Estados Unidos e Israel sobre posiciones en Irán, con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en ese país.

El medio detalló que, como reacción a esta ofensiva, el Gobierno iraní respondió con ataques hacia Israel y contra bases militares estadounidenses localizadas en la región, intensificando la tensión en un contexto de enconados enfrentamientos que involucran intereses globales y la participación de múltiples actores estatales en Oriente Próximo. La serie de acciones y reacciones en la región ha venido marcada por la colaboración militar entre Irán y Rusia en escenario de la guerra en Ucrania, escenario sobre el cual Zelenski insiste en la relación directa entre el suministro tecnológico iraní y el avance militar de Moscú.

El presidente ucraniano, según la información presentada por el medio, articuló sus demandas y reflexiones en un mensaje dirigido tanto a la comunidad internacional como a los países involucrados en el conflicto, ubicando la posición de Ucrania frente a la ampliación de la guerra y la implicación de actores externos como Irán. Zelenski insistió en que la comunidad internacional debe asegurar una reacción adecuada frente a la colaboración de Irán con Rusia y frente a los actos considerados como terrorismo estatal y agresión militar contra países vecinos.