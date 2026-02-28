Venezuela y Cuba condenan la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán en medio de las conversaciones nucleares

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha solicitado una reacción inmediata por parte de la comunidad internacional frente a la reciente operación militar conjunta llevada a cabo por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, argumentando que estos hechos pueden desencadenar consecuencias imprevisibles y amenazan la seguridad internacional. En este contexto, Díaz-Canel señaló que los bombardeos han obstaculizado los avances diplomáticos relacionados con el programa nuclear iraní y generan un peligro para la estabilidad tanto regional como mundial. Según informó el medio de comunicación que compartió estas declaraciones, las autoridades de Venezuela y Cuba coincidieron en sus críticas hacia las acciones militares en el contexto de las negociaciones nucleares en curso entre Estados Unidos y Teherán.

De acuerdo con la información publicada, tanto el gobierno venezolano como el cubano condenaron la operación sorpresa ejecutada contra múltiples objetivos iraníes, resaltando que estos hechos ocurrieron mientras se desarrollaban conversaciones diplomáticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano declaró: “La República Bolivariana de Venezuela condena y lamenta profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán”. Según publicó la fuente, las autoridades venezolanas atribuyeron a la acción militar una “peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos” en la región, especialmente tras la respuesta de Teherán, que consistió en ataques contra bases estadounidenses ubicadas en el Golfo Pérsico.

Según consignó el medio que reportó estos hechos, Caracas también calificó como “indebidas y condenables” las represalias implementadas posteriormente por Irán dirigidas a objetivos de la región. La cancillería venezolana argumentó que la situación se agrava debido a la falta de respeto por los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la carta de las Naciones Unidas. En palabras de la declaración oficial, “esta situación… coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad”.

Por otra parte, el gobierno cubano consideró que los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel constituyen una violación de la soberanía e integridad territorial iraní y representan, según Díaz-Canel, una “flagrante violación” tanto del Derecho Internacional como de la Carta de Naciones Unidas. Tal como publicó la fuente, el mandatario subrayó que los ataques aéreos han destruido, por segunda vez, los procesos de diálogo diplomático sobre el tema nuclear y señaló que los acontecimientos posteriores han demostrado el impacto directo sobre la seguridad regional e internacional.

Los hechos se desarrollaron mientras continuaban las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán acerca del acuerdo nuclear, en un momento que tanto Cuba como Venezuela describieron como sensible desde la perspectiva diplomática. Según informaron las fuentes citadas, ambos gobiernos insistieron en la importancia de reactivar los canales de diálogo y condenaron cualquier medida de carácter militar que pudiera poner en peligro tanto la solución pacífica de las controversias como la estabilidad geopolítica en Oriente Medio.

Díaz-Canel advirtió que las consecuencias de estas acciones militares ya se reflejan en nuevos episodios de violencia en países del Golfo, en referencia a la respuesta iraní tras la ofensiva inicial. Según reflejó la cobertura periodística, el mandatario cubano llamó a la comunidad internacional a intervenir de inmediato para evitar que esta escalada militar se amplíe y desencadene crisis adicionales en la región y el mundo.

Por su parte, la cancillería venezolana, según reportó el mismo medio, insistió en la necesidad de que los organismos multilaterales, particularmente las Naciones Unidas, asuman un papel activo para exigir el respeto a la diplomacia y frenar la dinámica de confrontación. Las autoridades venezolanas reiteraron su preocupación por el desconocimiento de las vías pacíficas de resolución de conflictos y advirtieron sobre las repercusiones que estos incidentes pueden generar en la seguridad global.

En distintos fragmentos de sus comunicados, los representantes diplomáticos de ambos países cuestionaron la pertinencia de recurrir a acciones bélicas en el marco de negociaciones internacionales abiertas, en línea con los intereses mundiales de reducir el riesgo nuclear y promover la paz. Según la información proporcionada por la fuente, Caracas y La Habana expresaron su alerta frente a un posible deterioro del orden internacional y reiteraron su llamada a los organismos internacionales a intervenir de forma urgente en la búsqueda de una solución diplomática.

Las autoridades de ambos países mantuvieron la postura de que la situación pone en jaque los esfuerzos por mantener la estabilidad, tanto en Medio Oriente como a nivel internacional, y responsabilizaron directamente a la reciente acción militar del incremento de las tensiones y de la paralización del diálogo diplomático en torno a los acuerdos nucleares.