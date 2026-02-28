Trump señala que "gran parte" de los líderes de Irán han caído en los bombardeos lanzados junto a Israel

Donald Trump declaró que la operación militar conjunta con Israel tuvo como resultado la eliminación de una parte significativa de la cúpula dirigente iraní y que el ataque habría causado efectos sustanciales sobre la estructura del régimen iraní. Según la información publicada por la cadena ABC, Trump explicó que aún no se dispone de la confirmación sobre todos los objetivos alcanzados, pero destacó que el impacto fue grave y que la ofensiva, denominada ‘Furia Épica’, continúa en marcha con expectativas de prolongarse por un periodo no definido.

De acuerdo con la cobertura de ABC, el presidente estadounidense no identificó con precisión a los líderes iraníes que, según sus declaraciones, habrían muerto durante los bombardeos. No obstante, reiteró que el asalto fue de gran magnitud. "No lo sabemos todo, aunque gran parte sí. Fue un ataque muy poderoso", afirmó Trump en una entrevista telefónica, subrayando que los resultados estratégicos del ataque se consideraban positivos desde el punto de vista estadounidense e israelí. Añadió: "Todo el tiempo que queramos, en realidad. Pero ya ha causado tanto daño", sugiriendo una posible extensión de la campaña militar.

Según reportó ABC, Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva sorpresa la madrugada del sábado, dirigiendo cientos de bombardeos sobre objetivos considerados amenazas inmediatas, con especial atención en sectores militares y nucleares de Irán. La administración estadounidense comunicó, de acuerdo con la misma fuente, que el objetivo de la operación buscaba desmantelar la infraestructura del aparato de seguridad iraní, con el propósito de incidir en la continuidad del régimen y provocar la caída de los ayatolás.

La secuencia de estos eventos tuvo lugar mientras Teherán y Washington mantenían negociaciones sobre el programa nuclear iraní, indicó ABC. La acción militar interrumpió bruscamente este proceso diplomático, lo que llevó a Irán a denunciar el ataque como una “agresión militar criminal” que, según sus autoridades, transgredía los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas.

La respuesta iraní fue inmediata. Según consignó la cadena ABC, las fuerzas de Teherán lanzaron contraataques dirigidos a infraestructuras militares estadounidenses localizadas en varios países del Golfo Pérsico, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. El gobierno iraní justificó estos ataques en respuesta a la operación liderada por Washington y Tel Aviv.

Las declaraciones de Trump y el desarrollo de estas acciones militares han originado una escalada de tensión en el escenario internacional, generando preocupación por la estabilidad en Medio Oriente. Durante la entrevista citada por ABC, el presidente estadounidense insistió en el carácter contundente de la ofensiva y en el nivel de daño infligido a la dirigencia iraní, aunque no ofreció detalles concretos sobre las bajas.

El contexto en el que se producen estos acontecimientos refleja un momento de incertidumbre en las negociaciones sobre la política nuclear iraní, obstaculizadas por el surgimiento del conflicto armado. De acuerdo con los informes de ABC, la operación ‘Furia Épica’ abarca una serie de ataques coordinados que buscan reconfigurar el equilibrio político y militar en la región, con repercusiones que alcanzan a varios países aliados de Estados Unidos, quienes también se han visto involucrados tras la respuesta de Irán.

La situación actual mantiene en vilo a distintos gobiernos regionales y actores internacionales que siguen de cerca la evolución de los acontecimientos tras la operación sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel y las represalias emprendidas por Irán en puntos estratégicos del Golfo Pérsico, según detalló ABC.