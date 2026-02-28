Trump proclama el comienzo de un ataque contra Irán dirigido a la eliminación total de la Revolución Islámica

Después de relatar el secuestro de la embajada estadounidense en Teherán en 1979 y señalar a las milicias apoyadas por Irán en Irak y Yemen por ataques continuos en Oriente Próximo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una intervención televisiva transmitida este sábado, anunció el inicio de una ofensiva militar a gran escala contra la República Islámica de Irán. Según informó el medio, la operación tiene como propósito la eliminación definitiva de las estructuras de poder instauradas en la revolución de 1979, que incluyen el clero, la Guardia Revolucionaria y, simbólicamente, el programa nuclear iraní.

En su declaración, Trump se dirigió tanto a la población iraní como a las fuerzas de seguridad y al estamento militar del país. De acuerdo con el reporte, el presidente estadounidense comunicó que "la hora de la libertad está a su alcance", e instó abiertamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía iraníes a rendirse. Aseguró que quienes depusieran las armas serían tratados "con justicia y con inmunidad total", mientras que los que persistieran se enfrentarían a una "muerte segura", según detalló la cobertura difundida.

Durante los primeros ataques de esta operación militar, se registró el impacto en infraestructuras clave en Teherán, incluyendo varias sedes gubernamentales y el complejo residencial del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Tal como publicó la fuente, la acción inaugural de la ofensiva incluyó el asalto a ministerios y a uno de los centros neurálgicos del poder clerical.

Trump, enfatizando la trascendencia de este momento para la historia iraní, transmitió un mensaje directo a la ciudadanía del país, afirmando que esta acción representa "la única oportunidad durante generaciones" para derrocar a las autoridades actuales y aspirar a un destino independiente. "Tomad las riendas de vuestro destino y desatad el futuro próspero y glorioso que está a vuestro alcance. Este es el momento de actuar", expresó el mandatario, de acuerdo con los registros del medio.

El presidente estadounidense abordó los antecedentes de tensión entre ambos países y culpó al régimen iraní y a sus aliados regionales por una escalada de hostilidades en la región. Según consignó el medio, Trump responsabilizó a las milicias proiraníes en Irak y a los hutíes en Yemen por ataques dirigidos tanto a fuerzas estadounidenses como a embarcaciones navales y comerciales vinculadas a Estados Unidos y a rutas de navegación internacional.

Uno de los puntos centrales del discurso fue la promesa expresa de impedir que Irán obtenga armamento nuclear. "Jamás podrán tener un arma nuclear", dijo el presidente, reiterando la negativa de Washington a aceptar cualquier progreso en ese ámbito por parte de Teherán. Trump también acusó a las autoridades iraníes de rechazar repetidas propuestas diplomáticas y de buscar la reconstrucción de su programa atómico, además de proseguir el desarrollo de misiles de largo alcance.

Ante este contexto, Trump afirmó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutan una operación masiva para destrucción de los misiles iraníes y desmantelamiento completo de su industria de defensa vinculada al desarrollo de estos proyectiles. "Vamos a destruir sus misiles y a reducir a la nada su industria de misiles. Quedará totalmente destruida, una vez más", aseveró Trump, según publicó el medio.

El mandatario reconoció la posibilidad de un alto costo humano, haciendo mención expresa al riesgo que enfrentan las tropas estadounidenses desplegadas en la región. Informó que su gobierno adoptó medidas para proteger al personal militar, aunque advirtió sobre la capacidad hostil de Irán y la posibilidad de bajas entre militares estadounidenses: "Se pueden perder las vidas de valientes héroes estadounidenses, y podemos tener bajas", reconoció.

El presidente de Estados Unidos presentó estas acciones como parte de una misión para "garantizar que Estados Unidos y sus hijos nunca se vean amenazados por un Irán con armas nucleares". En la clausura de su pronunciamiento, solicitó apoyo divino para los efectivos estadounidenses y transmitió su confianza en que las Fuerzas Armadas prevalecerán, destacando la preparación y calidad del ejército, al que calificó como "el mejor del mundo".

La intervención de Trump marca uno de los momentos de mayor tensión en la relación entre Washington y Teherán desde las décadas previas, dejando en evidencia el enfoque directo de la administración estadounidense hacia los elementos de poder político, religioso y militar de Irán. Según destacó el medio, la ofensiva representa no solo un desafío estratégico, sino también un intento de redefinir el equilibrio de poder en la región.