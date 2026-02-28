Netanyahu afirma que hay "muchas señales" de que el líder supremo Ali Jamenei murió en los ataques contra Irán

En su mensaje dirigido al pueblo iraní, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo que los ciudadanos tienen ante sí una “enorme oportunidad” para contribuir al colapso del actual régimen, haciéndoles un llamado a movilizarse y “acabar el trabajo” para lograr la caída de la República Islámica. Esta declaración se produce en un contexto de alta tensión internacional, tras una ofensiva militar conjunta entre Israel y Estados Unidos, y se suma a las afirmaciones del mandatario israelí sobre la posible muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, durante estos ataques.

De acuerdo con lo reportado por la prensa internacional y recogido por múltiples agencias, Netanyahu expresó este sábado que existen “muchas señales” que apuntan a que Jameneí habría fallecido como resultado de los recientes bombardeos coordinados entre ambos países contra objetivos en Irán. Según informó el medio original, el primer ministro detalló públicamente que el ataque inicial estuvo dirigido específicamente al lugar donde se encontraba el líder supremo, sugiriendo que la operación buscaba impactar directamente en el núcleo de poder iraní.

Durante su alocución, según consignó la fuente, Netanyahu calificó al ayatolá Jameneí como “tirano”, responsabilizándolo de impulsar acciones violentas globales y de encabezar planes destinados a la destrucción del Estado de Israel. El jefe del Ejecutivo israelí aseguró que estos planes han quedado “totalmente desbaratados” tras la intervención militar conjunta, que tuvo como objetivo tanto la estructura de mando como las infraestructuras vinculadas al programa nuclear iraní.

Según publicó el medio, el ataque ejecutado este sábado dejó como saldo la muerte de “varios de los principales líderes” iraníes presuntamente vinculados al programa nuclear del país. Netanyahu resaltó que la jornada constituyó un hecho “histórico” y señaló que Tel Aviv tiene previsto continuar con más bombardeos selectivos dirigidos a “diversos objetivos del régimen”. Entre los líderes caídos se encuentran figuras señaladas como claves en el desarrollo y supervisión de la estrategia nuclear de Irán, según datos de fuentes oficiales citadas en los informes.

El primer ministro hizo hincapié en que estos episodios suponen una fractura significativa en la estructura de poder de la República Islámica. De acuerdo con lo publicado por el medio, Netanyahu insistió en que la ofensiva estaba motivada por la necesidad de frenar lo que consideró un peligroso despliegue de “terrorismo” atizado por la cúpula iraní, resaltando que la “alianza” operacional con Estados Unidos permite aumentar la presión para forzar un giro político en Teherán.

Además, durante su intervención televisada, el líder israelí envió un mensaje directo a la sociedad iraní. Según reportó la fuente informativa, Netanyahu animó a la población a aprovechar las circunstancias actuales para impulsar un cambio que acabe con el sistema actual. En su exhortación, reiteró que “tendrá su momento” para salir a las calles e intensificar las protestas y acciones contra la República Islámica, de modo que la ciudadanía contribuya decisivamente en este escenario de posible transición.

Hasta el momento, no se han difundido confirmaciones oficiales desde las autoridades iraníes sobre la situación del líder supremo, ni acerca de la identidad o número exacto de los altos responsables que habrían perdido la vida en los recientes ataques. Mientras tanto, la declaración de Netanyahu ha generado un fuerte impacto a escala internacional, sumando presión a la actual coyuntura política y militar entre Israel, Irán y Estados Unidos.

Los acontecimientos de estas últimas horas han elevado aún más el clima de incertidumbre en la región, mientras los gobiernos involucrados reevalúan sus estrategias y la comunidad internacional observa con atención los próximos movimientos diplomáticos y militares, según puntualizó el medio original en sus reportes sobre el desarrollo de la crisis.