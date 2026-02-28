Media Luna Roja confirma más de 200 muertos y casi 750 heridos en los ataques de EEUU e Israel contra Irán

Un portavoz de la Media Luna Roja iraní informó que, tras los operativos humanitarios desplegados durante la jornada, se registró un saldo preliminar de 201 muertos y 747 heridos en el transcurso de los ataques efectuados por Estados Unidos e Israel en 24 provincias de Irán. Según consignó la radiotelevisión estatal iraní IRIB, estos bombardeos alcanzaron numerosos objetivos, incluidos centros educativos y deportivos, con un impacto significativo sobre la población civil.

De acuerdo con el recuento realizado por la Media Luna Roja iraní, más de un centenar de las víctimas mortales eran civiles. La organización indicó a IRIB que los equipos de asistencia han identificado hasta el momento a 85 menores fallecidas en una escuela infantil ubicada en la provincia de Hormozgán. Además, el ataque a un gimnasio en Fars provocó la muerte de 15 personas. Las autoridades humanitarias informaron que las operaciones de socorro continúan y que más de 220 equipos de emergencia se encuentran en las ubicaciones afectadas, atendiendo a los heridos y colaborando en tareas de rescate.

La serie de ataques, ocurrida durante la madrugada, abarcó varias provincias y causó graves daños en infraestructuras civiles, según indicaron las fuentes de Media Luna Roja citadas por IRIB. Entre los lugares impactados figuran escuelas y gimnasios, áreas en las que el número de víctimas civiles resultó particularmente elevado.

Por otra parte, Israel respondió a los contraataques iraníes sobre territorio israelí y posiciones militares estadounidenses en la región. El servicio de Emergencias israelí comunicó que, como consecuencia de estos incidentes, hasta el momento hay registradas 89 personas con heridas leves. Además, se reportó la muerte de una persona en Emiratos Árabes Unidos y 12 heridos en Kuwait debido a los ataques de represalia de Irán, según publicó IRIB.

Las autoridades iraníes, citadas por la radiotelevisión estatal, aseguraron que en los contraataques realizados contra objetivos militares estadounidenses más de 200 soldados de Estados Unidos han muerto o han resultado heridos, aunque hasta el momento Washington no ha emitido un comunicado oficial referente a estas cifras.

El alcance geográfico de las agresiones fue subrayado por los reportes de la Media Luna Roja y la radiotelevisión oficial, que enumeraron las 24 provincias iraníes afectadas. A lo largo del día, los equipos de emergencia continuaron desplegados en las zonas impactadas, brindando atención médica a los lesionados y desarrollando labores de búsqueda en los lugares donde podrían encontrarse personas atrapadas bajo los escombros.

IRIB detalló que las cifras divulgadas podrían incrementarse en las próximas horas a medida que las labores de rescate avanzan y se obtiene un panorama más completo de la magnitud de los daños humanos y materiales. La Media Luna Roja advirtió que la situación de emergencia requiere refuerzos adicionales, dada la dispersión geográfica y el volumen de víctimas reportadas.

El informe difundido por IRIB también destacó la gravedad del ataque sufrido en la escuela infantil de Hormozgán, la cual se encontraba en pleno horario de actividad cuando fue alcanzada. Las autoridades han iniciado procesos de identificación de las víctimas y organización de la asistencia psicológica para los afectados y las familias.

Los efectos de los bombardeos sobre infraestructuras educativas y deportivas generaron preocupación en los equipos de rescate por la posibilidad de que existan más víctimas bajo los escombros. El portavoz de Media Luna Roja explicó a medios estatales que la coordinación entre diversos organismos de emergencia resulta crucial dada la magnitud del evento y la diversidad de las áreas impactadas.

El servicio de Emergencias de Israel, de acuerdo con la cobertura de IRIB, indicó que las medidas de respuesta ante los ataques iraníes incluyeron el refuerzo de los protocolos de atención y evacuación, tanto en zonas pobladas como en instalaciones militares.

Las repercusiones internacionales comenzaron a manifestarse con reacciones desde países regionales. Emiratos Árabes Unidos registró a la víctima mortal vinculada a los ataques contra objetivos militares estadounidenses, mientras que en Kuwait se reportaron 12 lesionados derivados de los mismos eventos, según información recogida por IRIB.

Medios oficiales y la Media Luna Roja van actualizando periódicamente el número de personas fallecidas y heridas conforme avanzan las investigaciones y las tareas de rescate, atentos a posibles cambios en el balance provisional a causa de la complejidad del escenario sobre el terreno.