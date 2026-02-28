Israel asegura haber atacado "cientos de objetivos militares" en el oeste de la capital de Irán

En medio de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en torno a un posible nuevo acuerdo nuclear, la Fuerza Aérea israelí y fuerzas estadounidenses ejecutaron una ofensiva sorpresa dirigida contra infraestructura estratégica cerca de Teherán. La operación, denominada "León Rugiente", estuvo centrada en el oeste de la capital iraní y en ella se atacaron cientos de objetivos militares, según consignó el medio original.

Según reportó la fuente, Israel declaró haber alcanzado "cientos de objetivos militares" en la zona occidental de Teherán, destacando en sus comunicaciones oficiales la inclusión de lanzaderas y otras posiciones consideradas clave dentro de la estructura de defensa iraní. Estas acciones ocurrieron luego de una serie de bombardeos coordinados, donde las fuerzas participantes afirmaron haber buscado afectar las capacidades militares estratégicas de Irán. Además, informaron que continúan esfuerzos para interceptar misiles y drones lanzados desde territorio iraní contra Israel en represalia.

La coordinación con Estados Unidos fue confirmada a través de declaraciones oficiales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó que la operación conjunta persigue "eliminar la amenaza existencial" que representa Irán, haciendo referencia explícita a la posibilidad de un cambio de régimen y al final de la República Islámica. Estas palabras fueron reflejadas por la fuente, cuya cobertura subrayó la dimensión política del operativo militar.

El presidente estadounidense Donald Trump, citado por la fuente, especificó el objetivo final de la ofensiva, señalando que se pretende eliminar las estructuras de poder establecidas en la República Islámica desde 1979. Trump identificó a la operación como parte de un esfuerzo mayor destinado a debilitar la infraestructura de poder de Irán en el contexto de un historial de tensiones con Occidente.

El medio indicó que estas acciones se desarrollaron a pocas horas de una intensa oleada de ataques sorpresa, que rompieron la dinámica de las conversaciones bilaterales indirectas entre Washington y Teherán. El inicio de los bombardeos coincidió con un momento particularmente sensible para la diplomacia internacional, dado el avance de negociaciones nucleares que buscaban reducir la tensión regional y alcanzar nuevos términos sobre el programa atómico iraní.

La operación "León Rugiente", en palabras de fuentes militares israelíes consultadas por el medio original, afectó a infraestructuras estratégicas y a emplazamientos vitales para las capacidades ofensivas y defensivas del régimen iraní. Entre los blancos principales se mencionaron lanzaderas de misiles y otras instalaciones vinculadas a la industria militar iraní. Autoridades israelíes informaron adicionalmente sobre la continuidad de las acciones defensivas para interceptar eventuales lanzamientos hostiles desde Irán.

Tal como publicó la fuente, el impacto de estos bombardeos sobre la infraestructura iraní ha generado preocupación en la comunidad internacional, sobre todo considerando la posibilidad de una escalada regional. Las autoridades de ambas naciones han señalado que los operativos buscan reducir de manera significativa la capacidad operativa de las fuerzas armadas de Irán y modificar el equilibrio de poder en la región.

Funcionarios de Israel reiteraron, en mensajes difundidos en redes sociales y recogidos por el medio, que la coordinación con Estados Unidos resulta fundamental para garantizar el éxito de este tipo de incursiones. Los pronunciamientos oficiales de ambos países insisten en la necesidad de debilitar al régimen iraní y mitigar los riesgos que suponen tanto para Israel como para los intereses estratégicos estadounidenses en Oriente Medio.

El contexto diplomático, marcado por intentos de acercamiento y diálogo sobre el programa nuclear iraní, se ha visto alterado de forma considerable tras la ofensiva coordinada. Las consecuencias de este ataque se reflejan tanto en el plano militar como en las perspectivas de futuras negociaciones, según reportó la fuente original. La operación ha sido descrita por representantes de Israel y Estados Unidos no solo como una acción militar, sino como un mensaje político dirigido al régimen iraní y a la comunidad internacional.

En ese escenario, la fuente detalló que los intercambios armados entre Israel e Irán han reavivado las tensiones en la región, mientras diversos actores internacionales observan la evolución de la situación y su impacto en las negociaciones nucleares en curso. Las partes directamente involucradas mantienen la postura de que la eliminación de infraestructuras estratégicas constituye un paso decisivo en la contención de las capacidades iraníes.

A lo largo del desarrollo de estos eventos, el medio enfatizó la estrategia de ataque sorpresa y la combinación de recursos militares estadounidenses e israelíes como elementos determinantes para el alcance y la profundidad de los objetivos atacados. Los líderes de ambos países han empleado discursos orientados a justificar la ofensiva en términos de seguridad y estabilidad en Oriente Medio, apuntando a la necesidad de enfrentar las amenazas procedentes de la República Islámica.

El medio original aclaró que la campaña de bombardeos forma parte de un marco más amplio de acciones y mensajes que buscan tanto influir en la política interna iraní como redefinir el equilibrio estratégico regional. Las consecuencias para la República Islámica y la respuesta internacional permanecen en proceso de evaluación, mientras la ofensiva y sus efectos generan nuevos escenarios tanto militares como diplomáticos.