Irán pide a la comunidad internacional "no permanecer indiferente" ante la "agresión" de EEUU e Israel

El Gobierno de Irán ha reclamado este sábado a la comunidad internacional "no permanecer indiferente" ante la ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra el país y ha defendido los ataques lanzados en respuesta contra bases estadounidenses en varios países de Oriente Próximo.

"La agresión por parte del régimen sionista y Estados Unidos es un acto absolutamente inaceptable y un claro crimen. Esperamos que el resto de países no permanezcan indiferentes y condenen esta acción", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha recalcado que "cualquier punto de la región que haya sido abusado por Estados Unidos para sus acciones contra Irán está un objetivo legítimo". "Los iraníes no han empezado esta guerra, pero actúan con valentía en defensa propia. La nación iraní no es enemiga del pueblo estadounidense y somos amigos de todos los países de la región. Debemos atacar las fuentes de la agresión, en defensa propia", ha zanjado.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

