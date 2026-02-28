Irak rechaza la "escalada militar" en Irán y advierte de que "la guerra no resuelve los problemas"

Las autoridades iraquíes han alertado a sus ciudadanos que se encuentren en áreas afectadas por la reciente ofensiva militar sobre Irán para que tomen precauciones extremas, al tiempo que han puesto en marcha un operativo de apoyo a nacionales que residen fuera del país. De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak, las misiones diplomáticas del país se contactarán con los ciudadanos iraquíes en el extranjero para proporcionarles la asistencia necesaria ante la tensa situación generada por las acciones bélicas de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

Según reportó el medio Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Fuad Huseín, expresó su rechazo a la intensificación de la confrontación militar en territorio iraní y llamó a que se privilegien mecanismos diplomáticos para el manejo de las crisis regionales. Tras una conversación telefónica con el ministro iraní Abbas Araqchi, Huseín transmitió la postura oficial de Irak contraria a la escalada de operaciones de carácter militar. "La guerra no puede ser una vía para resolver los problemas. El diálogo y la desescalada es la mejor fórmula para afrontar las crisis de una forma que se preserve la seguridad y la estabilidad de la región", puntualizó, según lo divulgado por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores.

El canal Europa Press consignó también las declaraciones del ministro iraní Abbas Araqchi, quien aseguró que Irán mantiene firme su capacidad de autodefensa en el contexto de los recientes ataques. Araqchi indicó que el país seguirá defendiéndose y advirtió de que las represalias han estado dirigidas específicamente contra bases militares estadounidenses que operan en la región. Subrayó, además, que tales acciones no representan un ataque contra los países que albergan esas instalaciones, sino que responden únicamente a la presencia militar de Estados Unidos en esos territorios.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí ha recalcado que, como medida preventiva, el espacio aéreo de Irak permanecerá cerrado al menos hasta la medianoche del sábado al domingo, una decisión tomada en respuesta directa a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Europa Press detalló que este cierre busca limitar los riesgos y proteger tanto a la población civil como a los intereses nacionales iraquíes en el actual contexto de inestabilidad.

En paralelo, la situación de seguridad ha cobrado nuevas dimensiones dentro del propio Irak. Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), principal coalición de milicias proiraníes iraquíes, denunciaron la muerte de dos de sus miembros debido a un ataque aéreo perpetrado en las inmediaciones del suroeste de Bagdad, según reportó Europa Press. Dicho ataque contribuye a elevar la tensión en el escenario regional y afecta directamente al equilibrio interno del país.

A nivel de seguridad en el Kurdistán iraquí, el Servicio Antiterrorista local informó la intercepción y derribo de varios proyectiles y drones en la provincia de Erbil. El hecho fue atribuido a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, que continúa con sus operaciones defensivas para contrarrestar amenazas aéreas en puntos estratégicos vinculados al conflicto.

Las autoridades iraquíes han enfatizado que mantendrán una vigilancia constante sobre la evolución del conflicto y seguirán instruyendo a sus ciudadanos sobre las medidas de autoprotección recomendadas en las zonas consideradas de mayor peligro. El Ministerio de Exteriores subrayó el compromiso de las misiones diplomáticas iraquíes de apoyar y brindar información actualizada a los nacionales desplazados por la crisis, según publicó Europa Press.

El rechazo de Irak a la solución armada y la insistencia en el diálogo reflejan el posicionamiento que busca preservar la soberanía nacional frente a las repercusiones de la escalada militar en el entorno inmediato del país. Fuad Huseín insistió en la necesidad de preservar las condiciones que permitan la estabilidad y la seguridad de la ciudadanía local, y reiteró la disposición de Irak a colaborar en iniciativas diplomáticas dirigidas a evitar una extensión de las hostilidades.

El cierre temporal del espacio aéreo iraquí y las medidas de contacto con la diáspora iraquí forman parte de los esfuerzos para reducir los riesgos a la población nacional y los bienes del Estado, en una coyuntura marcada por la volatilidad y los ataques selectivos contra objetivos militares. Con la denuncia de víctimas y el aumento de la actividad militar en diversas zonas del país, la incertidumbre sigue predominando en la agenda de seguridad del gobierno iraquí, que observa con atención las señales provenientes tanto de Washington como de Teherán, informó Europa Press.