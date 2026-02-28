Alí Lariyani promete que EEUU e Israel "lamentarán sus actos"

Las declaraciones de Alí Lariyani, en las que asegura que el pueblo iraní y las fuerzas armadas del país buscarán dar una “lección inolvidable” tras los recientes ataques ocurridos, incrementaron la tensión en la región y pusieron bajo atención internacional a Estados Unidos e Israel, señalados directamente como responsables de la agresión contra Irán. Según informó el medio, Lariyani responsabilizó de manera explícita a Washington y Tel Aviv y llamó a la determinación tanto de las fuerzas militares como de la ciudadanía iraní ante lo que calificó como actuaciones ofensivas de ambos países.

De acuerdo con la información publicada, la advertencia de Lariyani se dirigió a los gobiernos de Israel y Estados Unidos, luego de los ataques efectuados este sábado sobre territorio iraní. En sus declaraciones difundidas en redes sociales y recogidas por el medio, el funcionario expresó que ambas naciones “lamentarán sus acciones”, en referencia a su implicación en los hechos recientes.

Tal como consignó el medio, Lariyani dirigió críticas directas hacia “los criminales sionistas y los desvergonzados estadounidenses”, responsabilizándolos por su comportamiento. El responsable iraní reafirmó la posición del país al afirmar que “los valientes soldados y la gran nación de Irán dará una lección inolvidable a los infernales opresores internacionales”. Sus comentarios acentuaron la narrativa oficial iraní respecto a la necesidad de responder ante lo que consideran agresiones externas.

El medio detalló que Alí Lariyani es el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país y una de las figuras más cercanas al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien detenta la mayor autoridad política y religiosa en el Estado iraní. Esta relación directa con Jamenei otorga especial relevancia y peso a las advertencias emitidas por Lariyani, situando su mensaje en el contexto de la política de alto nivel del país.

La publicación indicó que Lariyani utilizó sus redes sociales como canal para expresar su postura institucional, reafirmando la voluntad del gobierno iraní de no dejar sin respuesta los ataques, en línea con anteriores declaraciones de figuras gubernamentales que han insistido en la capacidad de Irán para responder ante acciones foráneas consideradas hostiles.

Según indicó el medio, los hechos ocurridos este sábado aumentaron la crispación en un marco ya tenso de relaciones entre Irán, Israel y Estados Unidos. El señalamiento directo de ambos gobiernos por parte del alto funcionario implicó una escalada verbal que puede tener repercusiones tanto a nivel diplomático como militar en la región. Las repercusiones de las declaraciones de Lariyani alcanzan a la política exterior iraní y a las relaciones bilaterales con los países directamente mencionados, que en ocasiones anteriores ya han protagonizado episodios de confrontación o enfrentamientos indirectos.

Asimismo, la mención a la determinación de “los valientes soldados” y al papel de la “gran nación de Irán” forma parte del discurso que busca involucrar y cohesionar a los distintos sectores sociales y militares del país ante la perspectiva de una posible escalada en el conflicto. El medio subrayó que este tipo de mensajes suelen generar movilización del apoyo interno en situaciones de crisis o presión internacional.

De acuerdo con lo reportado por la fuente, la advertencia lanzada por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán representa una declaración de políticas de firmeza ante los ataques recibidos y una reafirmación de la estrategia de defensa y retaliación frente a sus adversarios tradicionales en la arena internacional.