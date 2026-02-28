Alí Jamenei está vivo y dirige Irán "en el campo de batalla"

Un colaborador directo de Ali Jamenei, identificado como Mehdi Torabian, afirmó que el líder supremo iraní continúa al frente de las operaciones estratégicas como comandante del país tras los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel. Torabian, según reportó la agencia semioficial Fars, mencionó que Jamenei mantiene una dirección firme de la respuesta militar, mientras persisten rumores sobre su fallecimiento en medios extranjeros.

Según informaron las agencias de noticias semioficiales iraníes Tasnim y Fars, fuentes cercanas al círculo del ayatolá confirmaron que Jamenei se encuentra a cargo de la gestión de la crisis desde el denominado "campo de batalla". El medio Fars recogió la declaración de Torabian: "Puedo decir con seguridad que el líder de la Revolución dirige la situación del campo de batalla con firmeza y confianza", desmintiendo así las especulaciones acerca de la salud del líder.

La televisión estatal IRIB, de acuerdo con las declaraciones reproducidas por una fuente cercana a la Oficina para la Preservación y Publicación de las Obras del Líder Revolucionario, también hizo eco de estas afirmaciones, multiplicando la difusión de la información en canales oficiales y públicos.

Asimismo, Fars citó palabras adicionales de Torabian, quien exhortó a los fieles a orar por lo que definió como la "victoria de este poderoso comandante". Alertó acerca de lo que denominó una estrategia de "engaño" proveniente del adversario, en alusión a los rumores relacionados con el estado de salud de Jamenei.

Según publicaron Tasnim y Fars, la aparición pública y la actividad de Jamenei en la gestión de la respuesta militar buscan mantener la moral tanto de las fuerzas armadas como de la población en un contexto de tensiones elevadas tras los ataques por parte de Washington y Tel Aviv. Los medios estatales priorizaron iniciativas de comunicación para contrarrestar publicaciones que sugerían la muerte o incapacitación del ayatolá, insistiendo en que este aún permanece funcional a la dirección del Estado en un momento delicado para el país.

La cobertura de IRIB reforzó la existencia de una campaña coordinada que intenta asegurar a los iraníes y al mundo que la máxima autoridad política y religiosa del país no solo permanece con vida, sino que dirige de manera activa las operaciones coordinadas desde el comando central. Según consignaron las citadas agencias, tanto círculos oficiales como cercanos al propio Jamenei desestimaron las noticias sobre su posible muerte como parte de una maniobra de sus enemigos.

El propio entorno de Jamenei, conforme a lo que publicaron los medios estatales, consideró que la divulgación de estos rumores busca socavar la cohesión interna de Irán en una fase crítica. Fars y Tasnim subrayaron que la estrategia mediática del gobierno iraní incluyó mensajes de lealtad y solicitudes de oraciones, dirigidas tanto a la base social como a los cuadros políticos y militares, en medio de la tensión regional actual.

La continuidad del liderazgo de Jamenei y su papel en la supervisión directa de la respuesta al ataque internacional han sido los puntos centrales de las informaciones difundidas por los medios oficiales iraníes, según verificó IRIB a través de fuentes próximas al líder supremo y su entorno inmediato.