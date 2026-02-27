Von der Leyen anuncia la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

El proceso de aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur requerirá, según un portavoz de la Comisión Europea citado por diversos medios, un periodo aproximado de dos meses antes de su implementación formal. La entrada en vigor temporal de este pacto ha sido posible tras la ratificación por parte de Argentina y Uruguay, mientras continúan pendientes los trámites internos en otros países sudamericanos y persisten interrogantes jurídicos y políticos en el seno de la Unión Europea. Según consignan distintas fuentes, la Comisión Europea ha iniciado este proceso al considerar las ratificaciones de ambos países sudamericanos como un avance clave tras más de dos décadas de negociaciones entre las partes.

De acuerdo con lo publicado por medios internacionales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó este viernes en Bruselas que se ha puesto en marcha el proceso que permitirá la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Von der Leyen explicó que la decisión llega después de que los gobiernos de Argentina y Uruguay completaran sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas, permitiendo así a la Comisión Europea iniciar la tramitación prevista. La presidenta subrayó que la apertura de esta etapa responde tanto a la resiliencia y el crecimiento como a la necesidad de Europa de definir su propio futuro en la esfera del comercio mundial.

Durante una declaración ante la prensa, Von der Leyen recordó que el Consejo de la Unión Europea otorgó autorización a su equipo en enero para proceder a la aplicación temporal del acuerdo cuando las circunstancias lo permitieran. La funcionaria reiteró que la disposición de la Comisión se mantuvo clara desde la firma del pacto: “cuando ellos estuvieran listos, nosotros estaríamos listos”. El ritmo alcanzado por las ratificaciones en los países del Mercosur permitió al órgano ejecutivo activar este proceso desde el lado europeo, aunque no se precisó una fecha concreta para la entrada en vigor efectiva del acuerdo.

El texto del acuerdo establece que la parte comercial, al ser de competencia exclusiva de la Unión Europea, puede implementarse de manera interina tan pronto como al menos un país miembro del Mercosur complete el trámite de ratificación. Este umbral se alcanzó con la confirmación de Uruguay y Argentina. A partir de este punto, informó la Comisión Europea según lo citado por los medios, las partes intercambiarán notas verbales para formalizar su voluntad de aplicar el acuerdo temporalmente, lo que activará la cuenta regresiva de aproximadamente dos meses para su ejecución.

El pacto negociado entre Bruselas y Mercosur fue firmado a comienzos de este año y culmina cerca de 26 años de negociaciones. El acuerdo incorpora tanto aspectos políticos como comerciales y establece un nuevo marco para la relación bilateral, con impacto en un mercado estimado de 720 millones de personas. Según detalló la Comisión, esto implicará la apertura de oportunidades para los operadores económicos de ambos bloques, con la reducción progresiva de miles de millones de euros en aranceles. El acuerdo enfrenta, no obstante, una oposición significativa por parte del sector agrícola europeo y de algunos gobiernos nacionales, como Francia y Polonia, que han mostrado su rechazo por motivos económicos y medioambientales.

Aunque la Comisión Europea avanza en la aplicación provisional, la ratificación definitiva requiere que los Veintisiete adopten el acuerdo y que el Parlamento Europeo otorgue su consentimiento. La Eurocámara, sin embargo, se encuentra dividida respecto al pacto y ha elevado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para esclarecer la compatibilidad del tratado con el Derecho comunitario. Como resultado, el proceso de ratificación se considera paralizado hasta que el tribunal emita una resolución al respecto.

En su intervención, Von der Leyen puso énfasis en el valor estratégico del acuerdo para Europa. Afirmó que este pacto “es una plataforma para un compromiso político profundo con socios que ven el mundo como nosotros y que creen en la apertura, la colaboración y la buena fe”, añadiendo que la confianza demostrada por Uruguay y Argentina en la rápida ratificación del acuerdo refuerza la relación entre ambas regiones. La presidenta manifestó su expectativa de que Brasil y Paraguay completen sus procesos de ratificación en el futuro cercano, lo que consolidaría aún más la puesta en marcha del acuerdo en su totalidad.

El medio que cubrió estas declaraciones enfatizó que las diferencias políticas dentro de la Unión Europea respecto al acuerdo han provocado un ambiente de incertidumbre, en particular debido a los filtros que aún debe superar el pacto en el Parlamento Europeo y a las preocupaciones sobre las consecuencias medioambientales y sociales del tratado. El sector agrícola de diversos países europeos mantiene críticas ante el temor de una mayor competencia de productos sudamericanos con estándares regulatorios distintos. Por su parte, la Comisión Europea defiende que el tratado impulsará la cooperación económica y política entre ambas regiones.

La entrada en vigor del acuerdo se produce en un contexto en que la Unión Europea busca fortalecer sus lazos políticos y comerciales con bloques estratégicos en el ámbito internacional, en el marco de un escenario global caracterizado por una mayor competencia y la necesidad de garantizar cadenas de suministro resilientes. Tal como reportó la fuente original, Von der Leyen concluyó su declaración manifestando la intención del Ejecutivo comunitario de mantener una colaboración estrecha con las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y todas las partes interesadas, a fin de asegurar un proceso transparente y sin sobresaltos en los próximos meses.