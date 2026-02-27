El secretario de Estado de EEUU viaja el lunes a Israel con Irán y Gaza en la mesa de conversaciones

Dylan Johnson, secretario de Estado adjunto para asuntos públicos globales, informó en redes sociales que la Casa Blanca autorizó al personal diplomático “no esencial” de Estados Unidos y a sus familiares a abandonar Israel por las tensiones actuales con Irán. Esta medida surge poco antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inicie una misión oficial en territorio israelí. Según consignó el medio, Rubio llegará el lunes para una estadía de dos días, durante los cuales examinará la situación en la Franja de Gaza y debatirá la evolución de las negociaciones en torno al programa nuclear iraní, mientras la administración estadounidense mantiene la amenaza de acciones militares sobre la mesa.

De acuerdo con lo detallado por el portavoz de Rubio, Tommy Piggott, la agenda del viaje abarca prioridades en política exterior que incluyen la relación con Irán, la situación en Líbano, así como los avances en los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para implementar un plan de paz en Gaza. La confirmación de la visita de Rubio coincide con el reforzamiento de medidas de seguridad internas por parte del gobierno estadounidense, en un escenario regional marcado por la escalada de tensiones y las advertencias de Washington respecto al programa nuclear de Irán.

El medio informó que el viaje diplomático de Rubio se realiza en un contexto donde la administración Trump ha expresado insatisfacción respecto al desarrollo de las negociaciones nucleares indirectas con Irán. Este viernes, Trump declaró públicamente desde la Casa Blanca que “sería maravilloso que negociaran de buena fe y con conciencia, pero no lo están logrando”. El mandatario recalcó que aún no existe una decisión definitiva sobre un eventual ataque militar, pero reiteró: “No estamos del todo satisfechos con la forma en que están negociando. No pueden tener armas nucleares y no estamos entusiasmados con la forma en que están negociando; veremos cómo sale todo”.

Según publicó el medio, la permanencia de tensiones con Irán ha llevado a la administración estadounidense a tomar medidas de precaución sobre su personal en Israel. Mientras tanto, la misión de Rubio pretende abordar, junto con las autoridades israelíes, las diferentes dimensiones del conflicto en Gaza, así como analizar la seguridad en la frontera con Líbano, donde persisten preocupaciones acerca de la influencia y las operaciones de grupos respaldados por Teherán.

El vocero del secretario de Estado precisó en su comunicado que, más allá de la situación específica con Irán, la visita busca impulsar la aplicación del plan de paz delineado por Trump para la Franja de Gaza. El plan ha sido tema central de la política exterior estadounidense en la región y uno de los puntos de debate con el gobierno israelí y otros actores locales.

Según reportó el medio, la postura de la Casa Blanca continúa siendo que Irán no debe desarrollar armamento nuclear bajo ninguna circunstancia. Rubio mantendrá reuniones destinadas a reforzar la coordinación con el oficialismo israelí sobre este asunto y sobre el programa de sanciones que Washington impulsa para disuadir a Teherán. Además, en las conversaciones también estarán presentes los desafíos de seguridad en Líbano, materia sensible para la defensa israelí ante la posibilidad de una escalada militar en el norte del país.

El viaje de Rubio, según han coincidido fuentes oficiales a través de mensajes publicados en redes sociales y declaraciones a la prensa, subraya la importancia de la coordinación entre Estados Unidos e Israel frente al aumento de las amenazas percibidas en el entorno regional. La agenda incluye el monitoreo de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, los compromisos de Israel hacia la comunidad internacional y los progresos para consolidar una paz sostenible bajo el marco definido por la administración Trump.

Las recientes autorizaciones otorgadas por Estados Unidos para la salida de su personal diplomático “no esencial” de Israel forman parte de las medidas de seguridad orientadas a proteger a sus ciudadanos. Estas disposiciones reflejan la incertidumbre existente ante la posibilidad de un conflicto directo con Irán e inciden en el clima diplomático que envuelve la visita del principal jefe de la diplomacia estadounidense.

El medio detalló también que, durante el viaje, Rubio analizará con sus homólogos israelíes los riesgos de una escalada militar en la región y las perspectivas de una solución a largo plazo para el conflicto de Gaza. Se discutirán los posibles escenarios respecto a la evolución de las negociaciones nucleares con Irán y la manera en que los desarrollos en este frente podrían alterar el panorama de seguridad tanto en Israel como en el resto del Medio Oriente.

En sus intervenciones, Trump ha reiterado la exigencia de que Irán renuncie a cualquier intento de conseguir armamento nuclear. “No pueden tener armas nucleares y no estamos entusiasmados con la forma en que están negociando; veremos cómo sale todo”, insistió el presidente, en declaraciones reproducidas por el medio. Estas afirmaciones muestran la línea dura del gobierno ante las propuestas actuales presentadas por Irán en las negociaciones mediadas indirectamente y la disposición de Estados Unidos a considerar medidas coercitivas, incluida la opción militar.

El itinerario de Rubio, confirmado formalmente por su oficina de prensa, responde tanto a la urgencia de las circunstancias regionales como al deseo de sostener la alianza estratégica con Israel. Según publicó el medio, el secretario de Estado participará en reuniones con autoridades israelíes para repasar las acciones necesarias en apoyo a la seguridad nacional de ambos países y para supervisar la implementación de la política definida por la administración estadounidense respecto a la región.

La presencia de Rubio en Israel durante este periodo, marcada por la salida de parte del personal diplomático estadounidense y por una atmósfera de máxima vigilancia, suele acompañarse de una intensificación de las consultas bilaterales sobre la evolución de las relaciones con Irán, las iniciativas diplomáticas en la Franja de Gaza y la observación de los desarrollos militares en Líbano, según informaron fuentes oficiales a medios nacionales.