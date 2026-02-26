Arbeloa: "A lo de Mbappé le podemos llamar lesión, espero que pueda volver en pocos días o semanas"

La ausencia de Kylian Mbappé frente al Benfica generó preocupación en el Real Madrid, particularmente por la recomendación del cuerpo médico de mantener al delantero en reposo absoluto hasta que se recupere por completo. De acuerdo con lo publicado por el medio, el entrenador Álvaro Arbeloa explicó que se ha priorizado el bienestar del futbolista francés, esperando que su regreso se produzca sin limitaciones físicas que puedan afectar los próximos compromisos del equipo.

Tal como informó el propio Arbeloa en rueda de prensa tras la victoria del Real Madrid por dos a uno ante el Benfica, el jugador tuvo que abandonar el entrenamiento del día anterior debido a molestias en la rodilla. El técnico subrayó que, tras consultar con el área médica, se decidió no convocar a Mbappé para el enfrentamiento contra el conjunto portugués. “Ayer tuvo que salir del entrenamiento. Hablamos con los médicos y lo mejor era que parase y se recuperase al cien por cien, que vuelva sin molestias y con confianza para todo lo que viene, que es muy importante. Vamos a ver si es cuestión de días, esperamos que no se alargue muchísmo”, aseguró Arbeloa, según consignó el medio.

El entrenador del Real Madrid declaró que la dolencia del atacante puede considerarse una “lesión”, aunque señaló que la expectativa es que la evolución sea favorable y que su retorno pueda producirse “en pocos días o semanas”. “Le podemos llamar lesión, pero espero que sea una lesión no muy grave y pueda volver en pocos días o semanas. Tenemos muy claro lo que le pasa, queremos que se recupere”, explicó Arbeloa, citado por el medio. Además, enfatizó que la decisión de proteger al futbolista se tomó porque “no está a gusto ni cómodo” y subrayó que “lo mejor para el delantero francés es que pare”.

Durante su intervención con los medios, el entrenador recordó que el equipo ha enfrentado múltiples ausencias importantes, refiriéndose a la baja simultánea de jugadores clave como Bellingham, Militao y Rodrygo. "Sin Mbappé, sin Bellingham, sin Militao, sin Rodrygo, son importantísimos y fundamentales. Hemos sido capaces de vencer los dos encuentros y refuerza mucho al grupo que podamos competir con todas estas bajas", valoró el técnico, según detalló la fuente.

El Real Madrid logró la victoria ante el Benfica pese a estas bajas significativas. Arbeloa destacó el desempeño de Vinícius Júnior, autor del gol de la victoria y quien suma cinco partidos consecutivos marcando. “Se lo merece. Sin Mbappé, es más importante, estoy muy feliz por él”, expresó sobre el atacante brasileño. El técnico también se refirió al uruguayo Federico Valverde, a quien describió como un referente dentro del campo. “Desde que he llegado, Valverde está demostrando su nivel, es una extensión mía en el terreno de juego, es uno de los líderes, representa todo lo que tiene que ser un jugador del Real Madrid. Incluso con molestias, no quiere parar, quiere jugar. Orgulloso del nivel que está dando”, comentó Arbeloa en la rueda de prensa, según publicó el medio.

En el análisis del juego, el entrenador reconoció las dificultades que presenta el equipo cuando los rivales adoptan bloques defensivos bajos, lo que implica atacar frente a diez jugadores ubicados en espacios reducidos. Arbeloa indicó que la plantilla tiene margen de mejora en ese tipo de contextos y subrayó la importancia de avanzar en el entendimiento colectivo más allá de la calidad individual. “Tenemos margen de mejora ahí, independientemente de la calidad de nuestros jugadores, debemos mejorar con un concepto colectivo y global. Soy muy optimista y espero ser capaz de hacerles mejorar”, reflexionó el técnico del Real Madrid, según consignó el medio de comunicación.

Respecto al desarrollo del partido contra el Benfica, Arbeloa consideró que el equipo pudo igualar el marcador rápidamente tras verse en desventaja y describió cómo la formación madridista mejoró su rendimiento en la segunda mitad del encuentro. “En la ida hicimos una grandísima primera parte, pero hoy el Benfica nos ha apretado muchísimo. Hemos tenido la fortuna de empatar pronto, hemos ido de menos a más. Cuando tenemos dificultades, somos capaces de arreglarlo en la segunda parte”, destacó, según reportó el medio.

En la parte final de la conferencia, el técnico se refirió al sorteo de octavos de final previsto para el viernes, tomando con humor la posibilidad de enfrentar nuevamente al Manchester City. “El Manchester City ya nos ha tocado 6-7 años, pero seguro que nos vuelve a tocar. No jugar la vuelta aquí será complicado, vamos a ver qué deparan las bolas calientes”, indicó Arbeloa, de acuerdo con la publicación.

La situación del Real Madrid en la Champions League, marcada por la baja temporal de figuras como Mbappé, ha puesto a prueba la profundidad del plantel y la capacidad de adaptación del equipo. Según los reportes difundidos por el medio, el cuerpo técnico mantiene la esperanza de que la recuperación del delantero galo será breve y que podrá reincorporarse plenamente al grupo antes de los próximos desafíos europeos y domésticos.