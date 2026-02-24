Luis Tosar, presentador de los Goya: "Habrá libertad absoluta para hablar de Gaza, Ucrania o ICE. Lo raro es obviarlo"

Luis Tosar manifestó que la omisión de temas internacionales y sociales durante la entrega de los Premios Goya resultaría una anomalía, dado que muchas de las producciones contendientes abordan precisamente problemáticas como Gaza, Ucrania o la actuación del ICE en Estados Unidos. Así lo planteó en una entrevista realizada en la Academia de Cine de Madrid, donde subrayó la decisión de permitir libertad de expresión total a los participantes en la gala de este sábado 28 de febrero en Barcelona, según publicó Europa Press.

El medio detalló que, tanto Tosar como la coanfitriona Rigoberta Bandini, acordaron que la mayor celebración del cine español no puede transcurrir de espaldas al contexto global. Bandini, al respecto, consideró ilógico desligar al sector de su función social y recalcó que el cine refleja y participa del cambio social, por lo que la gala debe dar espacio tanto a la celebración como al planteamiento de denuncias y reivindicaciones. Para ella, el cine sirve como espejo de la realidad y, por ende, resulta natural que cuestiones de actualidad confluyan en el evento, junto con la alegría legítima por los logros profesionales del sector.

Según consignó Europa Press, los presentadores recordaron que en ocasiones anteriores la espontaneidad de los discursos marcó el carácter emocional y auténtico de la ceremonia. De este modo, defendieron que quien suba al escenario disponga de plena libertad para pronunciarse sobre cuestiones internacionales como el conflicto en Gaza, la guerra en Ucrania, la situación en Irak o las acciones del ICE en Estados Unidos. "Siempre tiene que haber espacio de manera natural para el que suba al escenario se haga con el lugar y pueda decir lo que quiera", sostuvo Tosar, dando también cabida al debate social desde la plataforma cinematográfica.

En relación con la percepción pública del sector, reportó Europa Press que ambos presentadores expresaron su incomodidad ante la persistencia del discurso sobre las subvenciones al cine español. Tosar instó a abandonar esa narrativa y apuntó que existe un desconocimiento sobre el funcionamiento de la industria cultural. Según su análisis, numerosas ramas del tejido económico nacional reciben cantidades significativamente mayores de fondos estatales en comparación con el cine, que, a su juicio, genera empleo y aporta un retorno considerable al país.

El medio también abordó la estructura y el tono que los presentadores buscan imprimir en la cuadragésima edición de los Goya. Ambos señalaron esperar una gala dinámica, dominada por la música y el humor, aunque sin perder la autenticidad ni caer en la rigidez. Tosar y Bandini admitieron sentir entusiasmo y cierta tensión en los preparativos, con la intención de evitar que la ceremonia se convierta solo en un producto televisivo ajustado a un ritmo estresante. Según la información difundida, su propósito es hallar un equilibrio que permita disfrutar tanto a organizadores como a los asistentes.

Como parte de la preparación, el equipo técnico descartó propuestas consideradas poco compatibles con el tono deseado, entre ellas una escena inspirada en Tarantino ideada por Tosar, cuya intención era integrar elementos cinematográficos de acción y efectos especiales a la gala. Bandini y Tosar aspiraron a aportar frescura y personalidad propia, evitando replicar modelos de ediciones anteriores, aunque reconocieron la influencia de figuras emblemáticas como Rosa María Sardá.

Respecto al reglamento para los discursos de agradecimiento, Europa Press informó que la Academia de Cine ha instaurado un límite de duración. En caso de que haya varios premiados en una categoría, una sola persona asumirá el papel de portavoz, disponiendo de un máximo de un minuto para el agradecimiento, salvo excepciones justificadas. Los organizadores presentaron a los nominados vídeos ilustrativos de intervenciones poco efectivas en ediciones previas, con el objetivo de optimizar el desarrollo de la gala.

Tosar justificó la tendencia a la extensión de los discursos por la intensidad de las emociones vinculadas a los Goya, mencionando que "por lógica, la gente quiere hablar y expresar lo que está viviendo". Europa Press recogió que tanto él como Bandini defendieron la espontaneidad y la expresión de sentimientos, incluso reconociendo la complejidad de moderar la duración de cada intervención en una celebración de estas características.

La ceremonia del sábado busca conjugar celebración, reivindicación y autenticidad, señalando una edición que apuesta por la música, la distensión, la libertad en los mensajes y una representación veraz de la actualidad. Tanto el funcionamiento interno como las normas de la gala permiten que el cine español refleje, una vez más, los debates y demandas presentes en la sociedad y el entorno internacional, tal como detalló el medio.