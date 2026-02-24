Laura Matamoros declara la guerra a Alejandra Rubio y sentencia: "Tal y como están las cosas, no tiene solución"

Laura Matamoros, al referirse a la reciente entrevista de Alejandra Rubio en respuesta al conflicto familiar que involucra a Carlo Costanzia, afirmó que la reconciliación entre los primos parece improbable, dando a entender que la distancia entre ambas partes persiste pese a declaraciones conciliadoras. Según publicó el medio, Laura, quien participó en una conexión en directo desde Marruecos con el programa 'Espejo Público', sostuvo que existen aspectos de la discusión familiar que solo ella y Carlo conocen, y que dichos matices no han sido experimentados por Alejandra, a quien definió como una defensora persistente de su pareja, pero sin pleno conocimiento del trasfondo de la situación.

De acuerdo con la crónica difundida, el conflicto se intensificó luego de la intervención de Alejandra Rubio en diversos programas televisivos como 'Vamos a ver' y 'El tiempo justo'. Durante sus declaraciones, la hija de Terelu Campos refutó las acusaciones hechas por Laura y aseguró que Carlo Costanzia no realizó amenazas a su prima. Alejandra mencionó además que se alegraba de que Laura hubiese cambiado su versión inicial sobre la polémica conversación entre ambos familiares, al tiempo que reconoció que la situación ha afectado profundamente a su pareja, quien, según su testimonio, se encuentra muy dolido por lo ocurrido. No obstante, Alejandra dejó abierta la posibilidad de que, pese al distanciamiento actual, la relación podría mejorar en algún momento.

El medio detalló que Laura Matamoros fue contundente al responder a las declaraciones de Alejandra. "Yo no tengo nada en contra de ella, pero hay matices de lo que hemos vivido Carlo y yo que desconoce y que solo sabemos nosotros", expresó durante la conexión con 'Espejo Público', reiterando su percepción de que no existe margen para el entendimiento entre las partes en este momento. "Desde el día que sucedió esto, automáticamente dejó de seguirme en redes sociales y dejamos de tener contacto. Y tal como están las cosas, entiendo que no va a tener solución", agregó Laura, subrayando la ruptura total del contacto con Alejandra desde el incidente.

En el transcurso de la discusión pública, Laura relató que parte de las diferencias surgieron debido a episodios familiares que, según relató al medio, ni siquiera ella misma conocía totalmente hasta la confrontación con Carlo. Este aspecto intensificó la percepción de que la información sobre lo ocurrido es compleja y llena de detalles desconocidos para terceros, incluyendo a Alejandra Rubio. Según consignó el medio, Laura objetó también la versión dada por Alejandra sobre el encuentro con Terelu Campos, madre de Alejandra, señalando que la reunión en maquillaje fue cordial porque, en sus palabras, “tanto Terelu como yo siempre hemos tenido muy buena relación, siempre hemos tenido buenas palabras tanto ella como yo y simplemente creo que esto es un punto de desavenencia por esto”. Así, Laura subrayó las diferencias de perspectiva existentes respecto a los encuentros entre las partes.

El papel de Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, fue también materia de comentario por parte de Laura en su intervención. Laura explicó que comprendía la posición de Mar Flores, al ser madre de Carlo y tía suya, y afirmó que no le correspondería juzgar cómo actuaría alguien en ese tipo de situación familiar. Según lo que relató en ‘¡De Viernes!’, no existe un apoyo claro de Mar Flores hacia ninguna de las partes involucradas, en atención al vínculo familiar que le une a ambos.

A las acusaciones de haber alimentado la polémica por intereses económicos y exposición mediática, Laura respondió señalando que como colaboradora televisiva mantiene su participación en los programas y obtiene una retribución por ello, pero aseguró en el medio que no ha inventado la historia: “¿Qué me he sentado por dinero? Sí, pero no me he inventado nada”, manifestó durante la entrevista.

‘¡De Viernes!’ recogió también la postura de Laura respecto a la reacción de Diego Matamoros, hermano de Laura y familiar de Carlo. Laura se desvinculó de su hermano en lo concerniente a la discusión, apuntando que no consideró la actitud de Carlo como motivo de denuncia alguna, lo que permitió focalizar el conflicto en las diferencias entre los primos y dejó a Diego fuera del conflicto principal.

El medio resaltó que el conflicto sigue marcando la agenda mediática de los involucrados y, pese a algunos intentos de reconciliación verbalizados por parte de Alejandra, las declaraciones más recientes de Laura indican que esas posibilidades se ven remotas desde su punto de vista. La tensión registrada, el distanciamiento en redes sociales y la ausencia de contacto directo después del incidente son datos que, según publicaron distintos programas y plataformas, refuerzan la sensación de alejamiento definitivo entre ambas.