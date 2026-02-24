La exclusiva marca Yoo Inspired by Starck redefine el concepto de residencias de marca en Bosque Real

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la última década, las residencias de marca se han consolidado como una de las tendencias más relevantes en el desarrollo inmobiliario global de lujo. Este modelo, que fusiona la experiencia inmobiliaria con marcas y diseñadores de renombre internacional, ha transformado la percepción de los bienes raíces premium, elevando tanto el valor del producto como la experiencia de propiedad.

Hoy en día, las residencias de marca representan no solo arquitectura y diseño, sino también un estilo de vida cuidado, una narrativa y un estándar global de sofisticación. Bajo esta filosofía, YOO Inspired by Starck, bajo la visión del director creativo y cofundador de Philippe Starck, ha desarrollado algunas de las residencias de marca más icónicas del mundo, con presencia en más de 20 países y más de 35 proyectos emblemáticos en ciudades como Londres, Nueva York, Dubái, Bombay y Miami. YOO Inspired by Starck ha establecido un lenguaje arquitectónico y de diseño de interiores reconocible y ambicioso.

Unique Yoo Inspired by Starck: un nuevo ícono en Bosque Real

En este contexto, Unique Yoo Inspired by Starck llega a Bosque Real como el proyecto residencial de marca más ambicioso de la zona, estableciendo estándares influyentes para el mercado residencial de lujo en México. Unique Yoo Inspired by Starck es un proyecto de residencias que disfrutan de un sutil equilibrio entre refinamiento y tranquilidad, para una vida cotidiana en armonía con la naturaleza.

En el corazón del desarrollo se encuentra un impresionante parque de más de 16,000 m², concebido como un oasis urbano que combina naturaleza, bienestar, recreación y comunidad, convirtiéndose en el parque privado más espectacular de su tipo en México. Allí, los residentes disfrutarán de más de 22 amenidades de lujo, como canchas de pádel, gimnasio, áreas de yoga, zonas de relajación, un área de juegos infantiles y un pet park. El parque de Unique Inspired by Starck es un núcleo verde experiencial que articula todo el proyecto, promoviendo un estilo de vida activo, social y sofisticado, alineado con las tendencias globales de bienestar. Grupo Bosque Real: pionero de residencias de marca en México Grupo Bosque Real consolida una vez más su posición como pionero de residencias de marca en México, liderando la adopción de conceptos residenciales de lujo globales y posicionando a Bosque Real como el epicentro del sector inmobiliario premium en el país. Con una trayectoria marcada por proyectos icónicos, una planificación urbana de alta gama y una visión a largo plazo, Grupo Bosque Real continúa elevando los estándares del

mercado inmobiliario mexicano.Con Unique Yoo Inspired by Starck, Bosque Real reafirma su liderazgo y compromiso con un producto que no solo responde a la demanda actual del mercado, sino que también anticipa las expectativas del comprador global de lujo.

Acerca de YOO

Fundada en 1999 por John Hitchcox y Philippe Starck, YOO es una marca pionera de estilo de vida global que redefine la vida basada en el diseño. Con más de 85 proyectos en 36 países, YOO ha colaborado con diseñadores de renombre mundial, como Marcel Wanders, Jade Jagger, Steve Leung y Sussanne Khan.

Acerca de YOO Inspirado por Starck

Philippe Starck es uno de los creadores contemporáneos más famosos y visionarios del mundo, que transforma el mundo a través del diseño democrático y ético, siempre guiado por la creencia en la honestidad, la inteligencia y la humanidad.

