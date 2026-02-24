Agencias

La Bolsa de Londres retrocede un leve 0,04 %, segundo día de bajada

Londres, 24 feb (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes con una leve bajada del 0,04 %, su segundo día consecutivo de retroceso después de haber cerrado una semana previa excepcional, con varios récords intradía y al cierre.

El índice principal londinense, FTSE-100 o 'footsie', retrocedió apenas 4,15 puntos, hasta 10.680,59, mientras que el secundario, o FTSE-250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, también perdió un 0,19 % -o 45,61 enteros- hasta los 23.501,04.

Parecida tónica se ha observado hoy en las principales bolsas europeas -París, Fráncfort, Milán o Madrid-: en todas ellas ha habido bajadas leves. Por el contrario, la bolsa de Wall Street muestra en estos momentos una suave tendencia alcista, empujada por el sector de la IA.

A las bolsas europeas no les ha afectado mayormente los vaivenes de la política arancelaria que llegan desde Estados Unidos.

Las compañías mejor paradas de la jornada de hoy en la City londinense fueron la de tecnología médica ConvaTec (10,46 %) y la química Croda (7,60 %), tras anunciar ambas en el día de hoy sus resultados trimestrales, que superaron las expectativas de los inversores.

Por el contrario, entre las más perjudicadas de la sesión del martes estuvieron la fabricante de piezas aeronáuticas Melrose (-4,39 %), la de servicios higiénicos y pesticidas Rentokil (-2,96 %) y la inmobiliaria RightMove (-2,07 %). EFE

