João Tralhão, asistente de Mourinho: “Perdemos a nuestro líder”

Madrid, 24 feb (EFE).- El portugués João Tralhão, entrenador asistente de su compatriota, José Mourinho, en el Benfica, aseguró que, sin ‘Mou’ en el banquillo por sanción, pierden a su “líder”, en una situación que considera que “no ha sido justa”.

“Perdemos a nuestro líder, que tenía que estar en el área técnica y no puede estar por una situación que, creemos, no ha sido justa. Su presencia es siempre necesaria, pero, como dice él, si falta un jugador juega otro y lo dará todo; es igual para nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer y sus directrices las garantizaremos nosotros”, dijo en rueda de prensa.

Una comparecencia que no llevó a cabo Mourinho y João Tralhão no quiso explicar la razón: “Eso tienes que preguntárselo a él”, contestó al ser preguntado directamente por ello.

Además, aseguró no saber desde dónde verá el partido Mourinho.

“No sé dónde estará. Hemos preparado este partido anticipando todos los escenarios que puedan suceder. Será un partido distinto porque nuestro líder no estará. Me gustaría que estuviera, claro, pero hemos preparado el partido para estar a nuestro mejor nivel”, declaró.

“Nos hemos preparado como preparamos todo. Somos el personal de Mourinho, él es nuestro líder, que es un privilegio para nosotros. Yo estoy aquí para ser la extensión de las directrices del entrenador”, amplió.

Una rueda de prensa marcada también por el ‘caso Prestianni’, tras ser acusado por el brasileño Vinícius Junior de llamarle “mono” durante el partido de ida de la eliminatoria, aunque João Tralhão se negó a “hablar del tema”, acogiéndose a la “posición” del club.

Eso sí, explicó que ha viajado Prestianni a Madrid, a pesar de la suspensión provisional del extremo por parte de la UEFA tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.

“El club ha adoptado una posición. La UEFA ha tomado una decisión y nosotros la hemos recurrido. Tenemos que preparar todos los escenarios posibles”, señaló.

Por otro lado, hizo hincapié en su desacuerdo con el arbitraje de la ida en Lisboa al pedir al esloveno Slavko Vincic, árbitro principal del partido de este miércoles en el Bernabéu, que “respete la unanimidad de criterios” para ambos equipos.

“Queremos que se respete la unanimidad de criterios, eso le pedimos al árbitro. Hay jugadores que mañana estarán en el campo que no deberían estar. Del árbitro esperamos que nos respete y que tenga el mismo criterio para ambos”, declaró.

Madrid, 24 feb (EFE).- El Benfica no permitió preguntas sobre los presuntos insultos racistas de su jugador argentino Gianluca Prestianni al brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles entre ambos equipos en el Santiago Bernabéu.

“Ni João Tralhão ni Fredrik Aursnes van a responder preguntas sobre Prestianni. El club ya ha informado y el presidente lo ha hecho esta mañana”, dijo el oficial de prensa del Benfica antes de comenzar la comparecencia del técnico asistente de José Mourinho y del centrocampista noruego.

“Sobre este tema, la introducción ha sido clara. No vamos a hablar del tema”, respondió João Tralhão cuando se le hizo una pregunta sobre el futbolista argentino.

El mismo argumento utilizó Aursnes: “No voy a comentar nada de Prestianni”.

Aunque, en su caso, sí dejó un alegato en contra del racismo, al ser preguntado sobre qué se debería hacer si se diera un episodio racista en un terreno de juego, sin alusión directa al ‘caso Prestianni’

“No debería haber espacio para el racismo en ningún sitio. Si alguien tratase a otro de manera diferente, por su color de piel o por lo que sea, sería totalmente inaceptable”, dijo en rueda de prensa.

Prestianni viajó a Madrid junto al resto de la expedición del Benfica, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por el club portugués contra la suspensión provisional del extremo por parte de la UEFA tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.

Vinícius, según defiende el futbolista brasileño y sus compañeros del Real Madrid, volvió a sufrir un episodio racista sobre un terreno de juego. Esta vez, supuestamente, de un rival.

El extremo del Real Madrid acusó a Prestianni de haberle llamado "mono" durante el partido de ida, se lo dijo al árbitro, que activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y paró durante unos minutos el encuentro, que terminó con victoria del equipo español por 01.