Eslovaquia acusa a Ucrania de retrasar 24 horas el suministro de crudo ruso por 'Druzhba'

Praga, 24 feb (EFE).- Ucrania ha retrasado por un día la esperada reanudación del suministro de petróleo ruso a Eslovaquia por el oleoducto 'Druzhba' (Amistad), inicialmente prevista para mañana, miércoles, informó este martes la cadena privada TA3.

La nueva fecha para la reanudación es el próximo jueves, aunque la parte ucraniana no ha especificado los motivos del nuevo retraso, informó la empresa Transpetrol a la cadena.

Transpetrol, que depende del Ministerio de Economía eslovaco, es la empresa pública propietaria y gestora de la red eslovaca de oleoductos, de 510 kilómetros, y es responsable del transporte y almacenamiento de petróleo en tránsito y a nivel nacional.

El Gobierno eslovaco declaró la semana pasada el estado de emergencia petrolera, como consecuencia del corte del suministro a través de Druzhba, con lo que se dará prioridad a los consumidores eslovacos y se limitarán las exportaciones.

En el marco del estado de emergencia, el Ejecutivo aprobó la entrega de 250.000 toneladas de crudo de sus reservas estratégicas para atender las necesidades de la refinería Slovnaft, cerca de Bratislava y la única que procesa crudo en Eslovaquia .

El Ministerio de Economía informó asimismo sobre un supuesto ataque ucraniano con drones lanzado contra infraestructuras energéticas rusas.

Este ataque habría alcanzado en la madrugada del lunes una estación de bombeo en Kaleikino (en la región rusa de Tatarstán), considerada clave para el funcionamiento de Druzhba, por el que llega el crudo a Eslovaquia y Hungría.

Sin embargo, según el Ministerio eslovaco, la magnitud de los daños en Kaleikino no deberían afectar el futuro flujo de petróleo a Eslovaquia.

Ante la interrupción del suministro petroleo ruso, del que Kiev responsabiliza a Rusia, el primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, anunció el lunes que dejará de suministrar electricidad a Ucrania en casos de emergencia que requieran de apoyo exterior para mantener estable la red en medio de los ataques rusos.

Por el mismo motivo, el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, vetó esta semana la entrega de ayudas comunitarias para Ucrania por valor de 90.000 millones de euros. EFE