El consumo en Argentina bajó un 0,8 % interanual en enero

Buenos Aires, 24 feb (EFE).- El consumo masivo en Argentina registró en enero pasado un descenso interanual del 0,8 %, de acuerdo con un informe difundido este martes por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Según el informe sectorial, el consumo registró en el primer mes del año un aumento de apenas el 0,7 % en relación a diciembre último.

De acuerdo al informe difundido este martes, enero de 2026 fue el tercer mes consecutivo con caídas interanuales, tras un primer semestre de 2025 que se caracterizó por variaciones interanuales positivas.

"Cabe enmarcar esta evolución del consumo en términos de precios, dado que desde mediados del 2025 se registra una leve aceleración de la inflación", indicó la CAC.

El informe observa que la variación mensual de 2,9 % en el índice de precios al consumidor para el mes de enero significó la consecución de cinco meses de inflación por encima del 2 %.

"A su vez, este mes arroja una variación interanual de 32,4 %, marcando por segundo mes consecutivo un ascenso de esta variación tras más de un año de descensos desde mediados de 2024", advirtió la entidad.

De acuerdo a datos de la CAC, el año pasado el consumo acumuló un año del 2,5 %, tras haberse desplomado un 7,4 % en 2024. EFE