VÍDEO: Albares ve "sintonía" entre 27 para retirar sanciones a Delcy Rodríguez y urge una "señal" de que va buen camino

Al considerar que Nicolás Maduro no enfrentó sanciones en su etapa como presidente, José Manuel Albares ha puesto en cuestión la coherencia de mantener esas restricciones sobre la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando muchas de ellas derivan de su anterior posición como vicepresidenta. El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pidió que la Unión Europea reconsidere estas medidas y animó a mantener la interlocución con el Ejecutivo venezolano, de manera similar a la vía de diálogo que sigue Estados Unidos. Según publicó Europa Press, Albares defendió iniciar el proceso para levantar las sanciones de forma rápida y, al mismo tiempo, urgió a Caracas a adoptar pasos adicionales que favorezcan el restablecimiento de condiciones democráticas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el jefe de la diplomacia española señaló que sus conversaciones con la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y con numerosos ministros de Exteriores de los países miembros, evidenciaron una “sintonía” favorable a iniciar el levantamiento de las sanciones sobre Delcy Rodríguez. Albares explicó que no espera una resolución inmediata en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores, reunido este lunes en Bruselas, aunque considera posible que el proceso comience en breve. Subrayó que el propósito de esta acción es mandar “una señal fuerte” al Gobierno venezolano para que continúe progresando en la agenda democrática, especialmente tras la aprobación unánime de la ley de amnistía por la Asamblea Nacional de Venezuela, hecho que valoró positivamente.

El ministro español enfatizó, según consignó Europa Press, que las sanciones internacionales “no son un fin en sí mismas” sino instrumentos de presión enfocados en lograr objetivos políticos concretos. Insistió en que el retiro de las restricciones debe ser entendido como un gesto europeo que reconoce los avances registrados en Venezuela tras la aprobación de la amnistía, al tiempo que busca alentar la continuidad de reformas y la apertura democrática en el país sudamericano. Destacó que los ministros europeos contactados, incluida Kaja Kallas, “comprenden que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección”, en referencia al rumbo que comienza a tomar el Ejecutivo encabezado por Rodríguez.

Durante su intervención previa al Consejo de Asuntos Exteriores, Albares detalló que solicitaría formalmente ante sus colegas europeos el levantamiento de las sanciones, remarcando que se trata de una medida con impacto simbólico y político, dirigida a fortalecer el diálogo con Caracas. Consideró “chocante” que, a pesar de su nuevo rol como presidenta encargada, Delcy Rodríguez siga sujeta a sanciones derivadas de una etapa política previa, sobre todo considerando que tanto presidentes como responsables de Exteriores suelen quedar fuera de este tipo de medidas, para preservar espacios de interlocución diplomática.

El medio Europa Press reportó que Albares también animó al Gobierno venezolano a utilizar la herramienta de la amnistía hasta sus últimas consecuencias, lo que implica crear posibilidades reales para el retorno de ciudadanos exiliados “si así lo desean” y garantizar la regeneración democrática. Manifestó la intención de que la Unión Europea acompañe este proceso, enviando señales claras de apoyo si Caracas consolida estos pasos.

Finalmente, en su contacto con la prensa europea, el ministro subrayó que se ha abierto una nueva etapa política tras la aprobación de la amnistía y que la mejora en la relación y la comunicación entre Caracas y las instituciones europeas puede suponer avances para los venezolanos tanto en el ámbito de los derechos políticos como en el social. Añadió que corresponde a la UE responder a la reciente evolución interna de Venezuela con medidas concretas, reforzando una política exterior basada en la presión negociadora y en el estímulo a la participación democrática, relató Europa Press.