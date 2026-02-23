Rufián exige desclasificar el sumario del 23F y las llamadas al y desde el Congreso porque lo demás será mero "salseo"

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, ha expresado la necesidad de que cualquier proceso de desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 incluya tanto el sumario completo del juicio como los registros de las llamadas telefónicas que tuvieron lugar hacia y desde el Congreso durante ese día. Según difundió Europa Press, Rufián considera que omitir estos elementos esenciales restará profundidad y rigor a la apertura de archivos anunciada por el Gobierno.

Tal como informó Europa Press, este planteamiento de Rufián se produce en respuesta al anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la inminente desclasificación de documentos referentes al fallido golpe militar, del cual se cumplen 45 años. El representante de ERC, a través de un mensaje difundido en su cuenta de 'X', reivindicó que la iniciativa gubernamental debe implicar no solo la publicación de documentos administrativos, sino de piezas clave que permitan esclarecer tanto la red militar involucrada como los posibles apoyos civiles vinculados al suceso.

Rufián ha argumentado que el acceso al sumario íntegro es fundamental para entender “la trama militar real” vinculada al 23F. Además, hizo énfasis en la relevancia de hacer públicas las grabaciones o listas de llamadas que ingresaron y salieron del Congreso durante la jornada del golpe, con el objetivo de revelar posibles redes de complicidades fuera del ámbito castrense. Según Europa Press, el dirigente de ERC considera que si el proceso se limita a papeles ya conocidos o fragmentos escogidos, la transparencia quedará comprometida y el resultado será solo un “salseo”, usando esa expresión para referirse a un interés anecdótico o superficial sin valor informativo añadido.

El portavoz parlamentario lamentó que, hasta hoy, la investigación sobre la autoría e implicaciones del golpe de Estado haya avanzado tan lentamente. En su declaración, manifestó irónicamente que “se iba a saber antes quién mató a Kennedy que quién montó el 23F”, refiriéndose a los largos años durante los cuales los detalles esenciales sobre la intentona golpista permanecieron bajo secreto oficial o sin desvelar en su totalidad. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Rufián remarcó que la sociedad y las víctimas del 23F tienen derecho a conocer la totalidad de los hechos y no solo retazos del expediente judicial o documentos limitados a la versión oficial o mediática extendida desde la década de los ochenta.

El anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la próxima apertura de archivos relacionados con los acontecimientos de febrero de 1981 ha reavivado el debate acerca de la transparencia en torno a uno de los episodios más determinantes de la historia reciente de España. Europa Press detalló que diferentes sectores políticos y asociaciones de memoria histórica han solicitado conocer detalles no revelados previamente, reclamando un acceso integral al sumario judicial, las diligencias policiales y los intercambios telefónicos entre los actores decisivos del golpe de Estado.

Según consignó Europa Press, la posición de ERC va en línea con otras voces críticas que exigen claridad sobre los contactos que pudieron haberse producido entre miembros del Congreso, responsables militares, autoridades políticas y posibles mediadores o instigadores civiles. La solicitud de Rufián pone el foco en la necesidad de visibilizar conexiones que, hasta el momento, no han sido objeto de un escrutinio público riguroso, según han asegurado organizaciones y expertos en la materia citados por el medio.

En el mensaje reproducido por Europa Press, el portavoz de ERC también recordó la importancia de no limitar la información a lo ya divulgado por los medios de comunicación o por investigaciones anteriores, subrayando que solo una publicación íntegra del sumario y los registros telefónicos permitiría avanzar tanto en la comprensión ciudadana como en la reparación histórica. La exigencia pública de Rufián añade presión al Gobierno, que se enfrenta al reto de decidir cuánta información y de qué tipo se pondrá realmente a disposición del público a partir de la apertura de los archivos clasificados.

El medio Europa Press recogió también que, para Rufián, la decisión del Ejecutivo de Sánchez representa un paso que, según sus palabras, “ya tocaba” tomar, en referencia al prolongado retraso en la transparencia oficial sobre lo acontecido en el 23F. La voluntad de ERC, expresada por su portavoz, se centra en que la sociedad disponga de todos los elementos necesarios para comprender tanto los móviles como las consecuencias de aquel episodio y las responsabilidades que de él se derivan.