Planas aboga por mantener el acuerdo comercial con EEUU: "Un acuerdo es un acuerdo"

La posibilidad de que la aplicación generalizada de un nuevo arancel del 15% por parte de Estados Unidos, junto con el criterio de nación más favorecida, genere tarifas superiores a ese porcentaje para las exportaciones europeas es uno de los temas que más inquietan al Gobierno español y a la Comisión Europea. Según informó el medio Europa Press, este contexto se configura tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense, que invalidó la base legal que había permitido al expresidente Donald Trump imponer aranceles de manera unilateral, obligando a la actual administración norteamericana a anunciar una nueva política arancelaria universal que afecta de forma directa al sector agroalimentario europeo.

A raíz de estos acontecimientos, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, insistió en la importancia de respetar el pacto comercial alcanzado con Estados Unidos el verano pasado. Tal como publicó Europa Press, Planas recalcó durante su participación en el Consejo de Agricultura y Pesca en Bruselas que “un acuerdo es un acuerdo” y que España espera que Washington respete los compromisos adquiridos por ambos bloques en el año 2025. El ministro añadió que la decisión sobre la ratificación del acuerdo corresponde ahora al Parlamento Europeo, pero subrayó el compromiso del Gobierno español con la estabilidad de las relaciones comerciales internacionales: “Nosotros somos gente seria, respetamos los acuerdos alcanzados y esos acuerdos tienen que llevarse adelante”, destacó.

El fallo del alto tribunal estadounidense estableció que la legislación a la que recurrió la administración Trump no faculta al presidente para decretar aranceles sin una autorización expresa del Congreso, lo que derivó en la revocación de una parte significativa de las tarifas establecidas durante su mandato. Inmediatamente después de conocerse esta decisión, la Casa Blanca anunció la imposición de un nuevo arancel universal del 15%, lo que según Europa Press ha generado nuevas dudas sobre la viabilidad del acuerdo conocido como Acuerdo de Turnberry, firmado en 2025 por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense.

Luis Planas alertó sobre los efectos potencialmente negativos de esta nueva imposición arancelaria, remarcando que esta medida podría provocar desventajas competitivas adicionales para los operadores europeos. El ministro afirmó que los aranceles “no son un buen instrumento de política comercial” porque tienden a generar “disrupción”, obstaculizando la estabilidad que requieren tanto exportadores como importadores, especialmente en el sector agroalimentario. De acuerdo con Europa Press, Planas también reiteró que España mantendrá su colaboración con la Comisión Europea en busca de soluciones que aporten certidumbre y previsibilidad en una coyuntura internacional caracterizada por la volatilidad.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, abordó también la situación antes de participar en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Según Europa Press, Albares reiteró la necesidad de que las relaciones comerciales con Estados Unidos se desenvuelvan bajo un marco de previsibilidad y ausencia de “sobresaltos”. Consideró fundamental que la Unión Europea continúe avanzando en su política de diversificación comercial y de resistencia frente a medidas coercitivas. “Lo que creo es que el comercio mundial, la prosperidad, el crecimiento económico necesita tranquilidad, mecanismos previsibles y no sobresaltos comerciales”, indicó Albares, citado por Europa Press, y añadió que la UE debe profundizar en su estrategia de diversificación de alianzas comerciales, apostando por acuerdos con otros socios como Mercosur o India.

Europa Press reportó que este nuevo escenario coincide con el inicio en el Parlamento Europeo de un debate sobre la ratificación del pacto entre Washington y Bruselas. El presidente de la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, Bernd Lange, ha propuesto suspender temporalmente el procedimiento de ratificación del acuerdo hasta obtener una evaluación jurídica completa y compromisos claros por parte del gobierno estadounidense. De acuerdo con los planes iniciales, la ratificación del tratado conocido como Acuerdo de Turnberry avanzaría esta semana, pero la incertidumbre legal y las recientes decisiones estadounidenses han reavivado el debate sobre la adecuación de su marco normativo.

En Estados Unidos, el representante de Comercio, Jamieson Greer, declaró a la cadena CBS que todos los tratados comerciales bilaterales firmados hasta la fecha, incluido el acuerdo con la Unión Europea, seguirán vigentes pese a los cambios políticos y jurídicos ocurridos en los últimos días. “Vamos a respaldar estos acuerdos y esperamos que nuestros socios también lo hagan”, afirmó Greer, según recoge Europa Press, reiterando el compromiso de Washington con los acuerdos suscritos tanto con la UE como con otros países, entre ellos China y Corea del Sur.

El posible endurecimiento del clima comercial internacional tras las decisiones tomadas por las autoridades estadounidenses se produce en un contexto en el que la Unión Europea debate internamente no solo la necesidad de contar con un marco legal robusto para sus pactos comerciales, sino también avanzar en la eliminación de los últimos obstáculos en el seno de su mercado interior. Europa Press amplió que tanto las instituciones europeas como el Gobierno español consideran prioritario mantener vías de colaboración que permitan sortear los efectos de la volatilidad comercial global y garantizar la estabilidad y la previsibilidad para el sector agroalimentario comunitario.

Las autoridades españolas han insistido en la importancia de salvaguardar tanto la seguridad jurídica como la transparencia en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, defendiendo la observancia estricta de lo pactado para preservar un entorno estable tanto para productores como para exportadores europeos. Europa Press destacó que tanto Planas como Albares abogan porque la Unión Europea mantenga su respuesta coordinada ante el aumento de la presión comercial y avance hacia nuevos acuerdos con socios globales, valorando especialmente el interés comunitario.